Vallas publicitarias en Quito: El Concejo no llega a un consenso

Cerca de dos horas tomó la discusión en el Concejo sobre el proyecto para regular las vallas publicitarias en el Distrito Metropolitano de Quito. Este 25 de febrero de 2025 se dio el primer debate que fue suspendido por el alcalde Pabel Muñoz, quien deberá convocar a una nueva sesión para tratar el tema.

El concejal Adrián Ibarra, presidente de la Comisión de Uso del Suelo, señaló que, según los informes recabados, en la ciudad se encontró 1.040 vallas publicitarias, de las cuales solo 151 tienen licencia.

Recordó que parte de la problemática de la normativa actual es que existen conceptos ambiguos, reglas técnicas desactualizadas y falta de claridad en el proceso de licenciamiento, “con una herencia de 889 soportes publicitarios que no tenían licencias y estaban haciendo uso inadecuado de espacios”. En ese contexto, agregó, la propuesta busca, entre otros aspectos, la simplificación de trámites y establecer un límite de 1.430 vallas en el DMQ.

Los cuestionamientos llegaron de ediles como Andrés Campaña y Bernardo Abad, quienes coincidieron en que el proyecto, tal como está redactado, busca la ‘impunidad’ y beneficiar a los infractores que por años no han pagado tasas ni permisos al Municipio.

Intervenciones en silla vacía

Rocío Bastidas, representante del Cabildo Cívico y acreditada en silla vacía, también cuestionó el proyecto y mencionó que no se evidencia una propuesta ni justificación técnica, por ejemplo, en cuanto a las distancias.

De su parte, David Moreano, del gremio de publicistas acreditado en silla vacía, explicó que todo se originó por la firma de un contrato lesivo para el Municipio hace más de diez años y, existiendo una norma vigente, no se hacían los cobros. “No es que las empresas evadieron el pago de licencias, no cobraban porque no quisieron hacerlo”, recalcó.

