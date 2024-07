Usuarios y colectivos critican la suspensión de bicicleta pública en Quito

Mientras el Municipio promociona una iniciativa de vehículos eléctricos, por otro lado suspendió el servicio de bicicleta pública, que no volverá sino hasta el 2025.

Promesas del alcalde Pabel Muñoz a inicio de gestión

Usuarios y colectivos de ciclistas han reclamado la decisión, como por ejemplo Ciclismo Nacional Ecuador. La organización posteó un video del alcalde Pabel Muñoz en el que ofrecía, al inicio de su gestión, analizar propuestas de movilidad segura e implementarlas.

De eso pasó más de un año, pero el 12 de julio pasado el servicio se cerró. Luego de suspenderlo, Muñoz apareció en un video en el que criticó el contrato. Dijo que se tomarían un tiempo para “formular un sistema” que tenga oferta pública y privada.

Las explicaciones a estas alturas no son suficientes para biciactivistas como Laura Villacís. “La intermitencia del servicio de bicicleta pública de Quito no es más que el reflejo de cómo las anteriores administraciones no dieron continuidad de una manera seria, eficiente y que satisfaga las necesidades de la ciudadanía”, asegura.

La bicicleta pública como sistema de movilidad sostenible

El tema también preocupa a Diego Puente Corral, de Ciclópolis y fundador del Ciclopaseo de Quito. Según él, “la debacle del sistema de bicicleta pública, si bien se arrastra desde finales de la época de Rodas, no exime de responsabilidad a los funcionarios que han cooptado el espacio público institucional para la movilidad sostenible.

Desde el lado municipal, es evidente que los actuales responsables carecen de las habilidades de gestión y resultados para anticipar los escenarios y mucho menos para planificar”.

Bicicleta Publica Quito...otro intento fallido de las autoridades? Hacemos un recuerdo de la intervención del Alcalde Pabel Muñoz al empezar su gestión , el tiempo pasa y no hemos visto avance para la comunidad ciclistica de Quito. pic.twitter.com/RI1btVQ0Bk — ciclismonacionalecuador@gmail.com (@ciclismonacion4) July 23, 2024

