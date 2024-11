Quito pone en práctica su estrategia y blinda a los turistas

Camila Velasteguí, una entusiasta del turismo religioso, llegó desde México al vibrante sector de San Blas, en el corazón de Quito. Lo que la atrajo a esta ciudad no fueron solo sus tradiciones o su clima, sino las imágenes de sus magníficas iglesias que han viajado por el mundo, susurrando historias de fe y arquitectura gótica. “Desde que vi las fotos de las iglesias de Quito, supe que tenía que venir”, cuenta, mientras contempla la majestuosa vista desde uno de los rooftops de la ciudad. Para Camila, cada visita a una iglesia es un viaje al pasado, una oportunidad de conectar con lo divino a través de la belleza arquitectónica.

Durante los cinco días de su estancia en Quito, ha explorado a pie el Centro Histórico, ha recorrido la Mitad del Mundo y La Ronda, acompañada de amigos tanto mexicanos como ecuatorianos. Su amiga Itzel, entre risas, afirma que como turistas saben exactamente por dónde caminar. “En mi país, tengo claro qué zonas evitar, y aquí he hecho lo mismo. No he tenido ningún problema”, asegura, reforzando la idea de que la precaución es clave en cualquier viaje.

El entorno turístico de Quito no solo atrae a visitantes como Camila; también ha generado un interés creciente en mejorar la seguridad en sus calles. Ricardo Sánchez, presidente del Buró del Centro Histórico, señala que hace seis meses se implementó un modelo de gestión denominado SOL, que se enfoca en Seguridad, Orden y Limpieza en las 16 cuadras que forman el perímetro turístico. “Queremos que el turista pueda caminar sin ser molestado, disfrutando de museos, iglesias y restaurantes de forma segura”, afirma Sánchez, convencido de que este plan está transformando la imagen del Centro Histórico.

Propuesta Dentro del plan también incluye: reducir la contaminación auditiva, promoción de eventos, reactivación económica y conservación y rehabilitación de espacios.

Este esfuerzo, subraya Sánchez, es crucial para mantener a Quito como la cara del turismo a nivel mundial. Con una notable presencia de turistas europeos y norteamericanos, el Centro Histórico se erige como el primer destino para quienes llegan a la ciudad. “Sin conocer este lugar, su visita a Quito no estaría completa”, asegura.

Ubicada en la Plaza de la Independencia, la Catedral Metropolitana de Quito es el principal templo religioso de Ecuador y uno de los puntos más visitados de la capital. René Fraga

Óscar López, gerente técnico de Quito Turismo, añade que la ciudad cuenta con un plan de seguridad específicamente diseñado para proteger a los turistas. Aunque la situación de seguridad en el país ha sido motivo de preocupación, López subraya que las tasas de criminalidad en Quito son relativamente bajas en comparación con otras ciudades latinoamericanas y el país. “En 2023, la tasa de homicidios en Durán fue alarmante, pero Quito no está en esa lista”, señala, resaltando que el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha calificado a la capital ecuatoriana como un destino peligroso.

En medio de esta reactivación turística, las maravillas naturales que rodean la ciudad son un atractivo adicional. Desde el Teleférico, que lleva a los visitantes a 4.000 metros de altura en solo diez minutos, hasta las montañas y actividades como senderismo en el Chocó Andino, Quito se presenta como un destino integral. La reciente celebración del Congreso Eucarístico Internacional, que convocó a miles de personas de 53 países, es un claro indicador de la seguridad y el interés que despierta la ciudad.

El teniente Marcelo Camino, jefe de la Jefatura de Turismo de la Zona 9, explica que hay 90 servidores policiales desplegados en puntos estratégicos como El Panecillo, La Ronda, Centro Histórico operando en turnos que se ajustan a los horarios turísticos. “Nuestra presencia es constante, lo que genera un ambiente de confianza para los visitantes”, afirma Camino.

El Centro Histórico es uno de los destinos preferidos por los turistas. Iglesias y museos son los más visitados. Karina Defas / EXPRESO

La capitán Cinthya Flores, de la Unidad Nacional de Seguridad Turística, también enfatiza la importancia de la prevención. Aunque se han reportado delitos por oportunidad, como robos a turistas que descuidan sus pertenencias, las cifras han disminuido notablemente.

En 2023, se registraron 290 denuncias, mientras que en 2024 esa cifra se redujo a 173. “La formación de nuestro personal es fundamental. Nos capacitamos para atender a turistas en diferentes idiomas como inglés, chino y francés para ayudar a los turistas en caso de que se presenten inconvenientes como realizar trámites y acompañamientos por los zonas turísticas.”, agrega Flores.

Menciona que con la llegada de 330.812 turistas en la primera mitad de 2023 y una cifra cercana en 2024, los datos reflejan que, por cada 2.222 turistas, solo uno ha sido víctima de un delito, lo que representa un avance significativo en la seguridad.

Por ejemplo, el sector de San Blas se ha convertido en una zona que acoge a turistas de nacionalidad extranjera cuyo interés principal no es solo conocer la localidad, sino aprender el idioma. Así lo menciona Arelys Soto que llegó como “mochilera” para conocer la ciudad y el Chocó Andino y ser voluntaria en temas de educación.

