Tumbaco: Vecinos exigen obras a través de la conformación de federación de barrios

Conformar una federación de barrios es un intento más de los moradores de la parroquia de Tumbaco de visibilizarse y que sus pedidos y necesidades sean escuchadas.

Frente a la falta de servicios básicos, el crecimiento urbano desmedido y la contaminación, Marco Veintimilla, presidente del Comité Promejoras de la Tola Chica 3, señala que uno de los objetivos es que los más de 180 barrios que integran la gran parroquia rural se fortalezcan y se unan. Por otro lado, buscan la capacitación para acceder directamente a los presupuestos del Municipio.

Veintimilla asegura que los montos de los presupuestos participativos resultan insuficientes para obras grandes que son necesarias. Una de ellas es el cambio de la capa asfáltica de la avenida Universitaria.

Asegura que hace dos años solicitaron los trabajos y no han tenido respuesta. Esta gran vía conecta sectores como La Tola Grande, La Tola Chica y La Morita. También sirve de interconexión hacia la Ruta Viva.

Uno de los problemas que menciona el dirigente es que entre el Municipio de Quito y la Prefectura de Pichincha se ‘lanzan la pelota’ y ninguna se hace cargo del cambio. Otro problema es que hay sectores de la parroquia que no cuentan con alcantarillado.

Desde hace 10 años, Cristina Garzón vive en el barrio Las Acacias, en Tababela, que es parte de la gran parroquia de Tumbaco. En el sector no hay alcantarillado ni agua potable, debido a ello, su vivienda tiene un sistema de recolección de agua de lluvia.

Cuando le hace falta agua debe buscar un tanquero. Para llenar una cisterna invierte 90 dólares cada 15 días.

“El Municipio se ha dado muchas vueltas para darnos los servicios básicos, pero lo curioso es que si nos cobran del alcantarillado en la planilla de luz”, asegura Garzón.

Perdió la cuenta de los oficios que distintas directivas han enviado al Municipio y hace más de seis meses colocaron una acción de protección sobre el derecho al agua. El pedido fue negado. Cristina menciona que la respuesta fue que nunca se les negó el derecho, sino que están en un barrio privado y ellos mismos se deben encargar.

La calle en la que vive Garzón es extensa y de tierra. Cuando llueve se inunda y se llena de lodo. La misma situación ocurre en la calle de Los Manzanos, en donde vive Daniela Velastegui. Los moradores también han pedido que se adoquine, pero, al encontrarse en el límite entre Tababela y Yaruquí, ningún Gobierno Autónomo Descentralizado se hace cargo.

Tener una federación no va a solucionar las necesidades. Falta organización desde las bases. Cristina Toapanta presidenta del barrio Collaquí

Cristian Galarza, presidente del barrio central de Tababela, señala que al ubicarse en la parroquia que está el aeropuerto de Quito, en teoría deberían contar con todos los servicios, sin embargo, las carencias son muchas. El problema no es exclusivo del lugar, sino que toda la ruralidad que “no está atendida”, dice.

Inseguridad, dificultades en cuanto a vialidad, agua potable, son algunos de los problemas que menciona. Por ello, la conformación de una federación tendría beneficios como la unión de todos los barrios y, al ser una figura jurídica, tendría más peso, indica Galarza.

La calle Los Manzanos, en la parroquia de Tababela, no es asfaltada. Karina Defas

¿Qué dicen las autoridades?

Marco Veintimilla, uno de los promotores de la iniciativa, recuerda que desde el 2022 están trabajando en la creación de la federación. Uno de los requisitos es que las directivas de al menos cinco barrios estén legalizadas en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi). En este punto, el proyecto no avanza. Actualmente, solo cuatro barrios tienen la directiva legalizada y no todos quieren unirse a la propuesta

“El problema no es de los barrios, sino que no se avanza en el trámite en el Miduvi, que no debería tomar más de 30 días”, indica. EXPRESO consultó sobre el tema al ministerio, pero hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta.

Al no contar con la respectiva legalización, la federación es otro de los proyectos en la parroquia que buscan una salida a problemas citados.

La iniciativa se ha socializado en barrios de la parroquia conformada por otras ocho. En ellas hay alrededor de 186 barrios. Solo en Tumbaco hay 38.

Cristina Toapanta, presidenta del barrio Collaquí, conoció la propuesta. Uno de los inconvenientes que vio es que no hay claridad en los beneficios de contar con una federación. Considera que se trata de más burocracia y más bien apunta a una organización que empiece en la comunidad, promoviendo la participación política y social.

Para la joven también es crucial que se exija a las entidades competentes que solventen las necesidades de cada zona. “Hay situaciones en cuanto a administración que no están bien hechas, no se distribuyen bien los recursos, pero una federación no va a ser la solución”, sostiene.

Para cobrarnos el impuesto predial sí somos urbanos, pero cuando solicitamos obras, somos un barrio privado Cristina Garzón moradora de Tababela

En el caso de Collaquí, uno de los grandes problemas es la falta de agua. Toapanta indica que pese a que el problema no se ha resuelto del todo, en mesas de trabajo se han dado avances significativos.

Para William Basantes, presidente de la Federación de Barrios de Quito, que está vigente desde 1952, la organización barrial es un paso importante que permite, por un lado, propiciar la unidad de los barrios, y por otro, una interacción directa con los gobiernos seccionales, ya sea con el Municipio o el Consejo Provincial y también con el Gobierno Central.

En ese sentido recalca que la organización sí puede incidir ante estas entidades frente a las demandas de atención de necesidades básicas. Además, Basantes recuerda que la unión barrial a través de una federación es valiosa siempre y cuando esté dirigida por personas que prioricen el carácter grupal. “Hay organizaciones que quieren lucrar, piensan que hay un rédito. El deber es servir a la colectividad”, finaliza.

