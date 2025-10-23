Expreso
Festival Colada morada Tumbaco
El encuentro se realizará en el mercado central de Tumbaco, al oriente de Quito.Foto: cortesía / Tumbaco Informado

Tumbaco revive sus tradiciones con el Festival de las Almas

Promete ser un encuentro entre la gastronomía, el arte y la ritualidad ancestral

El próximo 31 de octubre de 2025, la parroquia de Tumbaco se llenará de aromas, música y memorias colectivas con la realización del “Festival de las Almas: Honrando la Eternidad”, una jornada cultural que busca reconectar a la comunidad con sus raíces y tradiciones de la temporada de difuntos. 

El evento se desarrollará desde las 15:00 hasta las 21:00 en el mercado central de Tumbaco, y promete ser un encuentro entre la gastronomía, el arte y la ritualidad ancestral.

La propuesta apuesta por rescatar las costumbres fúnebres y de homenaje a los seres queridos que forman parte de la identidad ecuatoriana. 

Una agenda variada 

Entre las actividades más esperadas está el concurso de coladas moradas y guaguas de pan, en el que ocho participantes medirán su talento ante un jurado conformado por tres chefs del Instituto Tecnológico Universitario ISMAC. 

Los tres primeros lugares recibirán premios, mientras que todos los concursantes obtendrán reconocimientos por mantener viva esta tradición culinaria.

El festival también incluirá danzas temáticas, música fúnebre, presentaciones artísticas, relatos orales y la presencia de personajes de leyendas locales, creando una atmósfera donde lo festivo y lo simbólico se entrelazan para rendir tributo a la memoria y la eternidad.

El programa es organizado de forma comunitaria con apoyo del GAD Parroquial de Tumbaco, la Administración Zonal Tumbaco y la empresa privada. 

