Tumbaco quiere subir devengación de fondos

Con corte a noviembre, Tumbaco resaltaba como la Administración zonal de menor ejecución presupuestaria. Mientras Calderón llegaba al 76,2 %, en Tumbaco se había llegado apenas al 32,7 %. La alerta llegó desde el concejal Andrés Campaña, quien considera que ese indicador es una alerta.

No se trata de ejecutar desesperadamente los recursos sin mayor ton ni son en menos de un mes lo que no se ha hecho en 11 meses. Hay que ejecutarlos en función de la planificación.

Andrés Campaña concejal

“La ejecución presupuestaria es la medida exacta de cuánto se ha hecho y cuánto se ha dejado de hacer en función de las obras y servicios y obras que requieren los quiteños y quiteñas”, dice. Por ello, desde julio ha monitoreado cómo avanza este tema y ha visto con preocupación la lentitud en algunas entidades municipales entre las que está esta administración.

Sin embargo, Julio Valdivieso, administrador zonal de Tumbado, explica que para este año recibieron una asignación de $ 6 millones, de los cuales 86,34 % están comprometidos, es decir que existen contratos firmados los contratos. Desde el corte que menciona Campaña se han ejecutado y hasta el 19 de diciembre se ha devengado ya el 56 %. Según lo previsto, entre el 26 y 28 de diciembre se espera superar el 83 %.

Tareas pendientes antes de ejecutar el presupuesto

Según Valdivieso, esto los pagos se acumularon en el último mes del año por varias razones, como que en el primer trimestre tuvieron que igualarse con tareas pendientes del año pasado. Por otro lado, afirma que para este año planificaron 47 obras y todas están en etapa de cierre. “Ninguna se ha dejado de hacer”, dice.

Pero aclara que se han enfrentado a contingencias. Por ejemplo, hay una por un monto de más de USD 260 000 “y tuvimos que hacer un convenio de concurrencia con la Prefectura y tomó casi cuatro meses firmar. Eso nos retrasa en ejecución”.

Otras, en cambio, requieren de trámites como firmar actas de mediación con un frentista y eso incluye acudir al Concejo para exponerlo y recibir autorizaciones de ley. “Son contingencias que no se cuentan sobre la ejecución de las obras, pero que hay que cumplir”, afirma Valdivieso.

La Administración Zonal Tumbaco está compuesta por ocho parroquias rurales: Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo, Checa, Tababela, Yaruquí y El Quinche. Es un territorio extenso que, para Marco Veintimilla, presidente del barrio Tola Chica, de Tumbaco, y de la Junta Pro Cantonización del Valle del Ilaló está desatendido.

Lentitud en los procesos de contratación

Según su criterio, parte del problema es que las administraciones zonales no tienen competencias para las cosas que necesita Tumbaco. Cita un ejemplo: desde hace al menos tres años ha solicitado obras de alcantarillado en el sector de la quebrada del Payaso y no ha tenido respuesta. La Zonal no puede hacerlo, pues no es su área de acción y desde las empresas municipales “se pasan la pelotita”.

El territorio, la vida de las comunidades, de los barrios, es más complejo que decir ‘han hecho poca ejecución’. Pero vamos a cumplir con todas las obras en este año.

Julio Valdivieso administrador Zonal de Tumbaco

Entre este ejemplo y otros problemas, varios ciudadanos se cansaron de pedir respuestas y encontraron una salida distinta: la iniciativa de cantonización. A las ocho parroquias se sumó Nayón, que pertenece a la Zonal Eugenio Espejo. Sin embargo, Veintimilla considera que independientemente de esta solicitud, se debería planificar mejor, atender los requerimientos de la comunidad y ampliar tanto las competencias como el presupuesto de las zonales, mediante reforma de ordenanzas, porque considera que los presupuestos participativos se quedan cortos para responder a las urgencias de la gente en los barrios y llegan a muy pocos grupos.

Jaime Morán, de la organización de análisis Gobernanza Local EC, explica que las administraciones zonales son unidades que pueden ejecutar sus recursos y sus procesos de contratación directamente, pero la alta rotación suele dificultar la contratación pública. El año pasado, por ejemplo, el cambio de personal pudo ser un factor que incidió en la baja ejecución presupuestaria, pues la curva de aprendizaje retrasa este asunto. Otro factor, dice, es la normativa. S bien la ley no se modifica, suelen emitirse decretos ejecutivos y el Sercop también modifica constantemente su normativa secundaria.

Morán señala que en sí es posible que una institución ejecute gran parte de su presupuesto en un mes, como afirma Valdivieso es el caso de la Zonal Tumbaco, pues en esta materia se debe contrastar los montos comprometidos y con los ejecutados y esto último puede ocurrir por fases.

