Sospechoso intentó incendiar una casa en Calderón, norte de Quito

Según la Policía, el hombre amenazó con incendiar la casa, lo que generó riesgo para los moradores. Fueron evacuados

Imagen referencial de los bomberos en una emergencia. Según la Policía, el sospechoso tenía dos tanques de gas, cuando intentaba provocar el incendio en una vivienda.

Momentos de pánico vivieron los residentes de Bellavista de Calderón, en el norte de Quito, luego de que un hombre intentó incendiar una vivienda la tarde del 6 de septiembre de 2025.

(Te invitamos a leer| Asalto a pareja en Quito: los abandonaron en El Troje y la Policía investiga)

La Policía Nacional informó que los agentes evacuaron a varias personas "de la vivienda que iba a ser incendiada", pues el sospechoso "ponía en riesgo la vida de los moradores y vecinos".

Los uniformados lograron evitar un incidente mayor. Después de recibir la alerta, notaron que había humo que salía de un predio. Un agente ingresó por la ventana de la casa y evitó que el fuego se propague entre algunas prendas de vestir que estaban colgadas, una al lado de otra, dentro de una habitación. Luego, otros policías entraron y detuvieron a un hombre.

Enseguida, otros agentes incursionaron en el domicilio junto a los Bomberos de Quito, quienes llevaron mangueras para apagar el fuego.

El atacante sospechoso tenía dos cilindros de gas

Asalto en bus de Quito: procesan a joven por el homicidio de un pasajero Leer más

Aparentemente, el sospechoso intentaba desatar el incendio en el interior de una habitación. Tenía fósforos, una fosforera, dos cilindros de gas y un accesorio para válvula, según un video que publicó al respecto la Policía. Los objetos fueron decomisados y servirán como evidencia en contra del hombre.

CON DECISIÓN Y VALENTÍA, PERSONAL POLICIAL EVACUÓ A VARIAS PERSONAS DE UNA VIVIENDA QUE IBA A SER INCENDIADA



En una oportuna intervención, unidades de la #PolicíaEcuador, en coordinación con el #ECU y @BomberosQuito, lograron neutralizar a un ciudadano que intentaba incendiar… pic.twitter.com/nUVaZzZkwZ — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 6, 2025

La Policía dijo que, después de evitar una tragedia, aislaron el sitio. Además, el supuesto atacante fue neutralizado y "aprehendido en flagrancia".

El hombre fue entregado a las autoridades para que se establezca su situación legal. Hasta las 11:00 de este sábado 6 de septiembre, las autoridades no informaban sobre las causas del intento de incendio.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!