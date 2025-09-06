Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Imagen referencial de los bomberos en una emergencia. Según la Policía, el sospechoso tenía dos tanques de gas, cuando intentaba provocar el incendio en una vivienda.
Imagen referencial de los bomberos en una emergencia. Según la Policía, el sospechoso tenía dos tanques de gas, cuando intentaba provocar el incendio en una vivienda.Foto: Cortesía X Bomberos Quito

Sospechoso intentó incendiar una casa en Calderón, norte de Quito

Según la Policía, el hombre amenazó con incendiar la casa, lo que generó riesgo para los moradores. Fueron evacuados

Momentos de pánico vivieron los residentes de Bellavista de Calderón, en el norte de Quito, luego de que un hombre intentó incendiar una vivienda la tarde del 6 de septiembre de 2025.

(Te invitamos a leer| Asalto a pareja en Quito: los abandonaron en El Troje y la Policía investiga)

La Policía Nacional informó que los agentes evacuaron a varias personas "de la vivienda que iba a ser incendiada", pues el sospechoso "ponía en riesgo la vida de los moradores y vecinos".

Los uniformados lograron evitar un incidente mayor. Después de recibir la alerta, notaron que había humo que salía de un predio. Un agente ingresó por la ventana de la casa y evitó que el fuego se propague entre algunas prendas de vestir que estaban colgadas, una al lado de otra, dentro de una habitación. Luego, otros policías entraron y detuvieron a un hombre. 

Enseguida, otros agentes incursionaron en el domicilio junto a los Bomberos de Quito, quienes llevaron mangueras para apagar el fuego. 

El atacante sospechoso tenía dos cilindros de gas

Av. Simón Bolívar Quito

Asalto en bus de Quito: procesan a joven por el homicidio de un pasajero

Leer más

Aparentemente, el sospechoso intentaba desatar el incendio en el interior de una habitación. Tenía fósforos, una fosforera, dos cilindros de gas y un accesorio para válvula, según un video que publicó al respecto la Policía. Los objetos fueron decomisados y servirán como evidencia en contra del hombre.

La Policía dijo que, después de evitar una tragedia, aislaron el sitio. Además, el supuesto atacante fue neutralizado y "aprehendido en flagrancia". 

El hombre fue entregado a las autoridades para que se establezca su situación legal. Hasta las 11:00 de este sábado 6 de septiembre, las autoridades no informaban sobre las causas del intento de incendio.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Cómo beneficiarán los 18 proyectos de transmisión eléctrica a la energía en Perú?

  2. Policía frustra secuestro en Quito: exigían $ 5.000 por liberar a la víctima

  3. Accidente en Samborondón: carro de Ronald Farina involucrado en siniestro vial

  4. Francia: conservadores dispuestos a hacer oposición si hay un gobierno de izquierda

  5. Migrantes en Tapachula enfrentan enfermedades y atención médica gratuita en México

LO MÁS VISTO

  1. Devolución del IVA: Anuncios oficiales versus retrasos en los pagos

  2. La justicia deberá pronunciarse por atraso en devolución del IVA

  3. Aumentos automáticos para jubilados: consulta si recibes el nuevo pago del IESS

  4. Impacto de la Ley del Biess en créditos, aportes y cuentas individuales

  5. Operativo en el aeropuerto de Guayaquil frustra el envío de 24 cangrejos rojos

Te recomendamos