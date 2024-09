Vecinos de Solanda exigen soluciones tras demanda judicial a empresa aseguradora

Un nuevo capítulo se suma a la problemática que enfrentan los habitantes de Solanda, quienes llevan años exigiendo una solución a los daños causados por la construcción del metro de Quito.

El 2 de septiembre de 2024, la empresa Metro anunció que ha emprendido acciones legales contra la aseguradora Generali Ecuador S.A., encargada de la póliza que debía cubrir los daños ocasionados por la construcción del metro en el barrio de Solanda. Según la entidad municipal, la demanda fue presentada en un juzgado civil de Guayaquil, lugar donde se encuentra el domicilio legal de la empresa aseguradora.

Esta decisión se venía anticipando desde mayo de 2024, cuando Galo Torres, gerente jurídico del Metro, explicó las dos vías posibles para resolver los problemas de este sector: presentar un nuevo reclamo ante la Superintendencia de Compañías o iniciar un proceso judicial contra la aseguradora.

Proceso Judicial

La primera opción correspondía a una fase administrativa, pero Torres advirtió que esta no era la mejor alternativa. Por ello, se optó por la vía judicial, con el respaldo de expertos en seguros y estrategias jurídicas, “para evitar más retrasos por parte de Generali”, según Torres. La fecha límite para tomar esta medida era septiembre de 2024.

EXPRESO intentó comunicarse con la aseguradora, pero se espera una respuesta. La decisión de demandar a la firma ha generado críticas entre los concejales y los residentes. Al respecto, el alcalde capitalino, Pabel Muñoz, defendió la medida indicando que hay una estrategia legal clara y que se están cumpliendo los plazos establecidos. “Lo importante es que se está cumpliendo con la estrategia jurídica”, afirmó. Muñoz agregó que ya se han iniciado los procedimientos pertinentes y que están a la espera de los sorteos judiciales que corresponden.

Seguro. Han pasado seis años y los vecinos esperan la póliza para reparar los daños en las viviendas. En las edificaciones aún se forman grietas y hundimientos. Leonardo Velazco

Las afectaciones de las viviendas continúan

Sin embargo, los vecinos no comparten el optimismo del alcalde. Rosario López, una de las afectadas, expresó su frustración ante la falta de respuestas. “Somos alrededor de 400 familias que no tenemos a dónde ir”, declaró. López comentó que la última reunión con el alcalde fue hace cuatro meses y, desde entonces, no ha habido ningún avance ni acercamiento por parte del Municipio.

Los quiteños pagamos una tasa de seguridad y de gestión de riesgos, ese monto que es de 8 millones se puede utilizar para ayudar a los vecinos Analía Ledesma concejal

La desesperación ha llevado a muchos vecinos a buscar soluciones por su cuenta. Jorge Cadena, residente del sector 1, mencionó que ha gastado más de 2.000 dólares en reparar su casa, reforzando con vigas y reparando paredes cuarteadas.

Analía Ledesma cuestionó que la demanda se haya presentado tan cerca del vencimiento de la póliza, cuando “ya se sabía desde hace seis meses que Generali no asumiría los gastos de los daños en Solanda”, detalló

“Una demanda contra la empresa tomará muchísimo tiempo y se podrían activar otras vías más efectivas”, sugirió Ledesma. Propuso alternativas como la reubicación de los vecinos, compensaciones justas, o apoyo para la reconstrucción de las viviendas afectadas. Por su parte, el edil Fidel Chamba recordó que en 2023 se suscribió un contrato para identificar las causas y posibles soluciones para las casas afectadas, pero los resultados de esta consultoría no se entregaron a tiempo.

Además, criticó la falta de transparencia en el proceso. “Solicitamos que el gerente del Metro comparezca ante el Concejo para que explique cuáles serán las acciones y cuánto tiempo más deberán esperar los solandeños”, reclamó.

