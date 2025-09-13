Simulacro de emergencia en el Aeropuerto de Quito durante cierre programado

Este sábado se desarrolla un simulacro de emergencia aeroportuaria en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito

Un simulacro de emergencia se realiza en el Aeropuerto Mariscal Sucre, el 13 de septiembre de 2025.

Este sábado 13 de septiembre se desarrolla un simulacro de emergencia aeroportuaria en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, aprovechando el cierre programado de operaciones aéreas. La actividad forma parte de los protocolos de seguridad preventiva implementados por la Corporación Quiport.

De acuerdo con la administración del aeropuerto, el ejercicio contempla la activación de alarmas, sirenas y el desplazamiento de vehículos de emergencia en los alrededores de la terminal aérea. “Reiteramos que no existe ningún riesgo real para la operación ni para la comunidad: es solo un simulacro planificado”, explicó Quiport a través de un comunicado oficial.

Cierre programado de operaciones aéreas

El Aeropuerto de Quito permanece cerrado entre las 02:00 y las 14:00 de este 13 de septiembre para ejecutar trabajos de mantenimiento preventivo en la pista. Sin embargo, la terminal de pasajeros se mantiene abierta con normalidad.

Las aerolíneas han reprogramado sus vuelos, por lo que se recomienda a los viajeros verificar el estado actualizado de cada itinerario en la página oficial del aeropuerto: www.aeropuertoquito.aero/aerolineas

Los cierres de operación por mantenimiento preventivo se realizarán también en la siguiente fecha de 02:00 a 14:00: septiembre 20.

Estas fechas han sido seleccionadas cuidadosamente para minimizar el impacto operativo, dado que los sábados son los días con menor tráfico aéreo.

La empresa señaló que estos trabajos son fundamentales para garantizar la seguridad y eficiencia de las operaciones y evitar cierres de emergencia por mantenimiento correctivo.

