El Sercop frena al Metro de Quito y le deja sin operador

El Metro de Quito enfrenta un nuevo revés y se queda sin operador. Ayer en la mañana se conoció que la firma del contrato programada para este mes, con las empresas ganadoras de la adjudicación del servicio -Metro de Medellín y Transdev de Francia-, no se realizará debido a inconsistencias identificadas en el proceso de contratación, así lo corroboró una fuente oficial a EXPRESO.

David Dávalos, excoordinador de la veeduría del Metro, ratificó la información señalando que, a través de un informe emitido por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), se supo que los términos de referencia estaban mal realizados.

“El proceso está mal llevado y se olvidaron de otros temas importantes como los costos variables. Esta falla es de la empresa Metro de Quito, pero aún no se sabe qué pasará y se continúa con las averiguaciones para aclarar el tema”.

Desde el municipio, la concejala Paulina Izurieta mencionó que este trámite se cayó porque no tenía seguridad jurídica, técnica ni administrativa. “Esto se evidenció en que no se consideró la inflación en los costos iniciales. Tampoco contaban con una certificación presupuestaria y por eso no pudieron subir los términos de referencia al Sercop. Por eso se dio de baja al proceso y otra vez deberán reiniciar todo el trámite, desde la postulación de empresas interesadas hasta la selección de la operadora”.

Esto lo corroboró Metro de Quito, a través de un comunicado que emitió el 1 de agosto, en donde abre otra vez la convocatoria para las entidades interesadas en participar en esta selección.

Además, Izurieta hizo hincapié en que no se podía proclamar a un ganador, como se lo hizo en días pasados, sin siquiera haber considerado en el Plan Operativo Anual de la empresa el rubro de 108 millones de dólares que se destinaría para las operaciones.

“Esto genera mucho ruido y lo que sospechamos es que el alcalde pretende generar una emergencia para elevar el techo presupuestario a 160 millones. Además, Efraín Bastidas siempre ha sido el denominador común en eventos dudosos de este tipo. Sabemos que tiene observaciones de la Fiscalía de España y su respuesta siempre es la omisión. La gente que está frente a esto no tiene conocimiento sobre los procesos. Por esto y porque siempre muestra evasivas para realizar fiscalizaciones sobre su gestión y proporcionar información, el gerente debe renunciar”.

Este Diario se contactó con las empresas Metro de Medellín y de Quito para obtener un pronunciamiento. La entidad capitalina ofreció desde horas de la mañana la emisión de un boletín, pero hasta el cierre de la edición solo envió un comunicado, indicando que hoy, a las 16:00, las autoridades respectivas darán una rueda de prensa.

Cabe recordar que el pasado 15 de julio, el gerente del Metro, Efraín Bastidas, y el alcalde de la capital, Santiago Guarderas, dieron a conocer en un evento realizado en la parada San Francisco, centro de la urbe, a la empresa ganadora del concurso para operar esta obra valorada en 2.002 millones de dólares.

Capacitación. La entidad operadora mencionó que después de la firma del contrato correrán contra reloj para su pronta inauguración. René Fraga

Bastidas recalcó que la empresa franco colombiana fue la ganadora debido a la propuesta que presentó, así como a la experiencia con que cuenta en estos sistemas de transporte.

Metro de Medellín tiene 30 años de funcionamiento y trabaja con 12 líneas de trenes; mientras que la francesa Transdev está presente en 18 países europeos.

A la par, Guarderas también garantizó que, después de contar con una empresa operaria, ya sería posible poner a rodar al metro en diciembre de este año. “No me aventuro a dar una fecha fija, pero aspiro a que sea en los primeros días”.

En noviembre de 2021 se inició con el proceso de selección. La designación de la empresa a cargo tardó 23 días, y para la oferta solamente se presentaron con sus propuestas dos entidades interesadas: el consorcio ya mencionado y el Metro de Sao Paulo. Las otras 10 que mostraron interés desertaron.

Sobre los términos del contrato que se firmaría a mediados de agosto, se aclaró que duraría seis años con opción a renovación.

108 millones era el presupuesto que se manejaría para el pago de la operadora. CIFRA

El burgomaestre aclaró que el apoyo que brindaría la empresa adjudicada sería en el campo tecnológico y de sistemas.

“El operador no será dueño del metro, solo se encargará de los trenes, capacitar al personal y transferir todo el conocimiento que posea”, puntualizó el burgomaestre.

Izurieta finalizó diciendo que solicitará la intervención de Contraloría porque “jurídicamente no están llevando correctamente los procesos de selección en obras tan costosas”.