La falta de mantenimiento y de policías impiden que todas las UPC del Distrito Manuela Sáenz funcione normalmente. A diario, en este sector se registran unos 30 casos que requieren intervención policial.

Desde enero de este año, la rutina de regreso a casa de Mariela Portero, estudiante de Parvularia, cambió luego de que, al salir de la parada del trole Cumandá, sentido norte-sur, y caminar por la avenida Maldonado hasta la calle Antonio Borrero, un desconocido la interceptara para pedirle un dólar.

Al responderle que no tenía dinero, el hombre de alta estatura le abrió su bolso, sacó su billetera y le pidió el celular. “Yo me quedé inmóvil, mientras él buscaba dentro de mi cartera y mis bolsillos objetos de valor. Sucedió a las 19:00, a la vista de los conductores que circulaban por el sector; él subió, sin correr, por la calle Borrero y yo continué mi recorrido por la Maldonado”, recordó la universitaria.

Al llegar a su casa en la calle Antonio Tejada, atrás de la iglesia El Señor de la Justicia, y contar lo sucedido a su familia, su mamá, Elizabeth García, escribió en el chat de su barrio San Sebastián y alertó a los vecinos.

Casos como este son “el pan de cada día”, indicó, Mercy Mera, dirigente del barrio, en el que hay una Unidad de Policía Comunitaria (UPC), pero que no funciona. La dirigente comentó que luego del paro de octubre de 2019, la UPC fue incendiada y con la gestión de los moradores se volvió a abrir después de la pandemia. Sin embargo, esta no funcionaba. ¿La razón? La falta de efectivos policiales que brinden su servicio en ese sector.

El teniente coronel, Juan Chacón, comandante del Distrito Manuela Sáenz, que va en sentido norte-sur, desde la av. Patria hasta el sector de Los Dos Puentes, indicó que, en todo ese circuito existen 43 UPC, divididas en tres categorías: A, B y C; pero no todas están operativas, como la de San Sebastián (C).

Recuperación. La UPC de San Sebastián fue destruida, rehabilitada pero no funciona. René Fraga

La falta de policías ha hecho que se priorice la atención en los sectores con mayor incidencia delictiva, como es el sector del Bulevar de la av. 24 de Mayo, donde trabajan 15 agentes y días atrás se registró un enfrentamiento con arma blanca que provocó una muerte.

“Lamentablemente, en algunas UPC, no contamos con las condiciones, y no me refiero a comodidades, sino a necesidades básicas. Sin embargo, estamos trabajando para habilitar el 10 % de las estaciones que no están funcionando en todo el distrito”, dijo. Agregó una buena noticia para los moradores de San Sebastián: desde la otra semana la UPC brinda de nuevo el servicio de la ciudadanía con dos efectivos y un patrullero.

Ahora, cada vez que Mariela llega a la parada del trole espera que su papá o su hermano estén para acompañarla.

Entre las acciones comunitarias que se realizan en el barrio están los patrullajes a pie los fines de semana; cuando alguien ve algo sospechoso escribe en el chat para alertar a los vecinos y contar con su apoyo. A inicios de marzo se frenó el robo de una casa, a través de la acción ciudadana, indicó la dirigente barrial.

Además, se han colocado letreros con la leyenda: “Barrio vigilado”, uno de ellos está en el acceso peatonal de la calle Vela, en el sector de La Recoleta.

¿Qué pasa en el Centro Histórico? A diario, según datos de la Policía, en el Centro Histórico se movilizan 50.000 personas, entre moradores, ciudadanos que hacen trámites, trabajadores públicos y privados, comerciantes, estudiantes y turistas. En este sector existen seis UPC: Ipiales, Santo Domingo, Loma Grande, Tola Colonial, La Marín y San Marcos, las dos últimas no están operativas.

Recursos. El año pasado la Policía recibió 128 motos para controlar la zona urbana. René Fraga

En San Marcos, uno de los barrios más tradicionales de Quito, funcionan seis museos, dos centros culturales, una Casa Somos municipal y varios bares, cafeterías y restaurantes. Para Luis Zamora, de 82 años, quien reside en ese sector desde niño, la sensación de inseguridad en el barrio ha aumentado, sobre todo en sus accesos, pues este colinda con La Marín, una zona conflictiva en temas de seguridad.

“Aquí sucede algo similar que en La Ronda; llegar y salir es lo complicado, pero una vez dentro del barrio, caminar por la calle Junín es seguro. Acá llegan muchos turistas nacionales y extranjeros que reviven la experiencia de cómo era la vida del Quito de antes”. Margarita Romero, dueña de una tienda de abastos del sector, indica que, desde el año pasado, ella y varios vecinos colocaron una puerta de rejas para custodiar los negocios. “A veces suben, desde La Marín, personas que quieren entrar a las tiendas y se llevan las cosas, por eso pusimos estas puertas”.

La mujer, de 39 años, agrega que desde la directiva del barrio se sigue gestionando la operatividad de la UPC, pues los robos, a través de la modalidad de arranche, en la calle Sucre son constantes. Además, en la intersección de esa vía con la Chile se registran asaltos a los pasajeros de taxis y carros particulares que se detienen cuando llegan al semáforo.

El teniente Pedro Boada, uno de los efectivos que trabaja en el Centro Histórico, indicó que, los robos, los asaltos, la mendicidad intimidante y el microtráfico son los principales delitos que se registran en esta zona, por ello se ha planificado la ejecución continua de operativos de seguridad para frenar el índice delictivo del sector. Se espera que, en el menor tiempo posible y con el apoyo del Gobierno Central se logre habilitar las dos UPC que están cerradas.