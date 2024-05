Rodas responde a Muñoz: "No ha podido cumplir la única responsabilidad que tenía"

En su habitual informe de los lunes, el alcalde Pabel Muñoz se refirió nuevamente a la situación del Metro de Quito y a la falta de un contrato de mantenimiento.

En tono molesto cuestionó las declaraciones de la concejala Sandra Hidalgo, quien señaló en días pasados que le parece inaudito que el sistema no cuente con un contrato de mantenimiento, lo que podría generar graves implicaciones en seguridad, funcionalidad y vida útil de sus componentes.

"Es inaudito que su coideario Mauricio Rodas haya contratado los trenes sin mantenimiento y sin lo que ahora se quejan sin aire acondicionado", dijo este 6 de mayo de 2024.

Agregó que le parece inaudito que el exalcalde de Quito "haya hecho una suerte de separación en los contratos para decir que hubo un proceso de renegociación y que se bajaba el precio, ¿qué es lo que sacaron? sacaron el sistema integrado de recaudo".

"Qué facilidad que tienen unos, mientras no sacamos el aire para que se inaugure el Metro de Quito. Ya vamos a ver los resultados", acotó.

La respuesta del aludido llegó este mismo día. En su cuenta de X, Mauricio Rodas señaló que además de que Muñoz se atribuyó como propia una obra que no construyó, "no ha podido cumplir la única responsabilidad que tenía, ponerlo en operación con un sistema de mantenimiento que garantice la seguridad de los usuarios, la funcionalidad y la vida útil del sistema a futuro".

Al exalcalde le resulta increíble que el actual funcionario "pretenda echar la culpa a los demás de una responsabilidad que solo es suya".

"Y no me refiero a tareas parche de mantenimiento, me refiero a que lleva casi un año en funciones y no ha suscrito un contrato integral y permanente de mantenimiento, no solo para los trenes sino para todos los sistemas y subsistemas del Metro de Quito", dijo.

Según mencionó, en su periodo dejó lista una hoja de ruta para la operación y mantenimiento del sistema, la misma que aseguró, Muñoz no siguió.

@pabelml se atribuyó la obra del Metro de Quito, pero no cumplió su responsabilidad de firmar un contrato de mantenimiento integral para su operación. Lleva casi un año en funciones, ¿por qué no lo ha hecho? Debe asumir su responsabilidad y no eludirla. Aquí mi respuesta. pic.twitter.com/HzPY8fwlrX — Mauricio Rodas (@MauricioRodasEC) May 6, 2024

Sobre el aire acondicionado, Rodas aseguró que los trenes sí cuentan con un sistema de ventilación adecuado, sin embargo no funciona a plenitud por la falta de un contrato de mantenimiento integral que garantice su funcionamiento.

El exalcalde recordó a Muñoz que lleva casi cinco años fuera de la alcaldía por lo que "debe asumir su responsabilidad y cumplir con el mandato que le encomendaron los quiteños".

Mas bien le pidió que responda a los ciudadanos por qué el 1 de diciembre dijo que "había 18 trenes en funcionamiento cuando sabía perfectamente que uno de ellos ya estaba fuera de operación por falta de mantenimiento. Ese es el tipo de respuesta que los quiteños exigimos", concluyó.

Según dijo el burgomaestre es su informe de los lunes, cuando llegó a la alcaldía, de los 18 trenes comprados se habían probado ocho y la contratista fue el Consorcio CAF.

Señaló que el contrato no incluyó mantenimiento ni aire acondicionado por lo que hubo controversias legales sin resolver y sin un cronograma para operar.

Precisó que tres trenes están siempre de reserva según los parámetros establecidos por la empresa operadora y juntos realizan el mantenimiento preventivo, además se dispone de un stock de repuestos.

