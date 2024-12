Robos en senderos: quiteños cuestionan la falta de vigilancia policial

San Blas. Se inauguró en junio, la pintura ya se ha desgastado, tiene un kilometro de extensión y la cámara de seguridad no funciona.

Han pasado 12 meses desde la inauguración del primer Sendero Seguro en Quito, y, aunque el proyecto se presentaba como una solución a la creciente ola de inseguridad, los resultados parecen ser, por ahora, un tanto desalentadores. La imagen de un espacio más iluminado y mejor cuidado contrasta con las historias de asaltos y la sensación de desprotección que persiste entre quienes transitan estos sectores.

El primer Sendero Seguro, en la zona de la Av. Patria, entre el puente del Guambra y la av. 12 de Octubre, se estrenó en enero con gran expectación, pero a día de hoy, las bancas están grafiteadas, las jardineras llenas de basura y hasta se encuentran restos de ropa perteneciente a personas en situación de calle. EXPRESO, en un recorrido por el lugar, constató la queja común entre los transeúntes: la ausencia de presencia policial en una de las zonas más vulnerables de la ciudad.

Quiteños piden presencia policial

César Torres, estudiante universitario, señala que los delincuentes se camuflan en las paradas de autobús para robar a los estudiantes, especialmente aquellos que van y vienen con sus dispositivos electrónicos. A pesar de que el sendero mejoró la estética del sector, Torres considera que la verdadera seguridad no llega solo con la mejora del mobiliario urbano: “Las cámaras no sirven si no hay patrullajes. La inseguridad es la misma”, afirma.

Una opinión similar comparte Carla Guerrero, estudiante de odontología, quien estudia en el sector de La Colón. Hace apenas una semana fue víctima de un robo en pleno día, a las 17:00, cuando salía de sus clases. Los delincuentes se llevaron su equipo odontológico valorado en 300 dólares. Aunque aplaude la iluminación del lugar y los avances en infraestructura, critica la falta de presencia policial en los Senderos Seguros. “De nada sirve pintar y mejorar el espacio si no hay patrullajes. Los robos son a diario, y más en los horarios en que los estudiantes transitamos por aquí”, asegura.

La Patria. Fue el primer sendero que se inauguró en enero de este año y luce grafiteado, con basura y sin presencia policial.

A su vez, Yolanda Sandoval, dueña de un restaurante en el sector, califica como positivos los cambios en la zona, como el soterramiento de cables y la mejor iluminación, pero también subraya que la seguridad sigue siendo un tema pendiente. “Los asaltos ocurren entre las 16:00 y las 17:00, y, aunque el sendero está mejor, no es suficiente. Necesitamos que la policía esté presente”, afirma con preocupación.

Cinco senderos seguros están se inauguraron en Quito

El proyecto de Senderos Seguros busca recuperar espacios públicos en zonas de alto flujo de personas, priorizando la seguridad de transeúntes, especialmente de mujeres, niños y niñas. Según información proporcionada por la Secretaría de Coordinación Territorial, los primeros seis meses del Sendero Seguro en la Av. Patria, entre febrero y julio de 2024, han mostrado algunos resultados positivos.

La reducción del 32% de los escándalos, 61% de libadores y daños a la propiedad ha sido notoria, con una disminución en robos, hurtos, estafas y extorsiones. Sin embargo, estos datos contrastan con la experiencia cotidiana de quienes transitan estos senderos, quienes aún sienten que la presencia policial es insuficiente. Se han registrado reducciones de delitos de al menos 50% en la mañana (06:00 a 08:59) y del 43% en la tarde (15:00 a 17:59), indicando menor actividad delictiva durante las horas con alto tráfico peatonal.

Se han inaugurado cinco senderos en la Michelena, San Blas, Patria, Los Chillos, Quitumbe y Calderón y según la Secretaría la evaluación de estos espacios se realizará en el 2025.

El director del Observatorio de Participación Ciudadana y Seguridad Integral, Juan Carlos Rojas, también hace un llamado a la acción. Si bien reconoce que los Senderos Seguros han mejorado la estética de la ciudad, como en el caso del puente de El Guambra, donde se aplicaron mejoras en la pintura, señala que la seguridad sigue siendo una preocupación central.

“En San Blas, por ejemplo, existe una alarma comunitaria que no funciona. La falta de una articulación efectiva entre la Policía y el Municipio ha dejado al proyecto con huecos operativos que afectan su eficacia”, indica Rojas.

Con 27 Senderos Seguros proyectados para toda la ciudad, el Municipio de Quito ha establecido que la seguridad en estos espacios depende de diversos factores, desde la percepción de delitos hasta la proximidad a escuelas y hospitales. Sin embargo, la implementación de estos senderos en zonas como la Av. Patria ha dejado en evidencia una desconexión entre la mejora del espacio urbano y la seguridad.

