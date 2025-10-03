Revisión Técnica Vehicular en Quito: Cambios en horarios por feriado nacional

Estos son los horarios de atención en los centros revisión vehicular en Quito durante el feriado del 9 de Octubre

Por el feriado del 9 de octubre, los centros de revisión vehicular en Quito tendrán horarios especiales.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito informó este viernes 3 de octubre que los servicios de Revisión Técnica Vehicular (RTV) y atención en los centros de matriculación vehicular estarán suspendidos los días jueves 9 y viernes 10 de octubre de 2025 debido al feriado nacional decretado por el Gobierno Nacional.

Le invitamos a que lea: Guaguas de pan en Quito: tradición y creatividad con rellenos irresistibles desde $1

Policía desarticula célula de Los Lobos en Quito tras robo de memoria de ambulancia Leer más

Esta suspensión afectará a los conductores que debían realizar sus trámites de RTV o matriculación en esos días, sin embargo, se confirmó que el sábado 11 de octubre el servicio volverá a su horario normal de 08:00 a 14:00.

La AMT también destacó que los turnos previamente agendados para estos días de suspensión serán reagendados para garantizar que todos los usuarios puedan completar su trámite sin inconvenientes.

En octubre, los vehículos cuya placa termina en nueve (9) deben, de manera obligatoria, realizar la RTV y la matriculación, y, lo pueden hacer en un solo paso.

📄 #Comunicado | Debido al feriado nacional se suspende el servicio de Revisión Técnica Vehicular y atención en los centros de matriculación el jueves 9 y viernes 10 de octubre.



☀️Con Responsabilidad #QuitoRenace pic.twitter.com/iyD6FgCzGE — AMTQuito (@AMT_Quito) October 3, 2025

RELACIONADAS Accidentes de scooters motivan la regulación estricta en la ciudad de Quito

Pasos y requisitos para el trámite

Pago previo de los siguientes valores (antes de obtener la cita)

Revisión Técnica Vehicular (RTV)

Adhesivo de la RTV

Matrícula (SRI)

Valores de Prefectura

Consultar y pago de existir infracciones pendientes (AMT y ANT)

Valores pendientes si se ha pasado el túnel Guayasamín

RELACIONADAS Policía desarticula célula de Los Lobos en Quito tras robo de memoria de ambulancia

Obtención de la cita para RTV y matriculación:

Ingresar al enlace: https://web.amt.gob.ec/web/citaPrevia/#/home

Asistir con 15 minutos de anticipación a la cita

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.