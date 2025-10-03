Expreso
Por el feriado del 9 de octubre, los centros de revisión vehicular en Quito tendrán horarios especiales.ANGELO CHAMBA

Revisión Técnica Vehicular en Quito: Cambios en horarios por feriado nacional

Estos son los horarios de atención en los centros revisión vehicular en Quito durante el feriado del 9 de Octubre

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito informó  este viernes 3 de octubre que los servicios de Revisión Técnica Vehicular (RTV) y atención en los centros de matriculación vehicular estarán suspendidos los días jueves 9 y viernes 10 de octubre de 2025 debido al feriado nacional decretado por el Gobierno Nacional.

delincuentes capturados en Quito

Esta suspensión afectará a los conductores que debían realizar sus trámites de RTV o matriculación en esos días, sin embargo, se confirmó que el sábado 11 de octubre el servicio volverá a su horario normal de 08:00 a 14:00.

La AMT también destacó que los turnos previamente agendados para estos días de suspensión serán reagendados para garantizar que todos los usuarios puedan completar su trámite sin inconvenientes.

En octubre, los vehículos cuya placa termina en nueve (9) deben, de manera obligatoria, realizar la RTV y la matriculación, y, lo pueden hacer en un solo paso.

Pasos y requisitos para el trámite

  • Pago previo de los siguientes valores (antes de obtener la cita)

  • Revisión Técnica Vehicular (RTV)

  • Adhesivo de la RTV

  • Matrícula (SRI)

  • Valores de Prefectura

  • Consultar y pago de existir infracciones pendientes (AMT y ANT)

  • Valores pendientes si se ha pasado el túnel Guayasamín
Obtención de la cita para RTV y matriculación:

  • Asistir con 15 minutos de anticipación a la cita

