Policía desarticula célula de Los Lobos en Quito tras robo de memoria de ambulancia

La Policía logró desarticular a una célula del grupo delictivo “Los Lobos” que operaba en el sur de la capital.

Un golpe al crimen organizado se registró en Quito. La Policía Nacional informó que, tras dos meses de investigaciones, logró desarticular a una célula del grupo delictivo 'Los Lobos' que operaba en el sur de la capital, dedicada al robo de autopartes, vehículos estacionados y allanamientos a viviendas. La operación, denominada “Intervención a GDO 089”, fue ejecutada por la Dirección Nacional de Investigación de Policía Judicial y la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra la Propiedad (BAC).

De acuerdo con la investigación, los integrantes de esta banda ocultaban los objetos robados por varios días y luego los comercializaban en talleres mecánicos de la ciudad. Entre los hechos más graves figura el robo de la memoria de una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Quito, mientras atendía a una adulta mayor en el sector de Chiriyacu el pasado 17 de septiembre.

Resultados de la operación

En los allanamientos realizados en cinco inmuebles ubicados en Mena 2, Ferroviaria, Nueva Aurora y el Mercado Mayorista, la Policía detuvo a cuatro personas identificadas como Stalin C., Alex Y., Alex I. y Eduardo A., todos con antecedentes penales por robo y asociación ilícita.

Durante los operativos se incautaron:

Un vehículo empleado en varios ilícitos

21 accesorios de automotores

Seis teléfonos móviles

Herramientas para desarmar los vehículos

Dinero en efectivo

Cajas de licor y prendas de vestir

¿Cómo operaban los delincuentes?

La investigación determinó que los sospechosos utilizaban vehículos tipo Jeep para movilizarse durante la noche y que, en algunos casos, presuntamente usaban alimentos mezclados con sustancias para adormecer a los perros guardianes, evitando que estos alertaran a los propietarios de las viviendas.

La Policía Nacional aseguró que continuará ejecutando operativos estratégicos para frenar el robo de vehículos y autopartes en Quito.

