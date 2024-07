Quito: Reparos a ordenanza para controlar los repartidores o deliverys

El Concejo Metropolitano trató este 9 de julio de 2024 en primer debate el Proyecto de Ordenanza Metropolitana Reformatoria al Código Municipal para la Regulación y Control del Servicio de Entregas Delivery.

Entre las principales disposiciones que se plantean en el proyecto están que los conductores no puedan entrar a un local o entregar un pedido usando su casco, la obligatoriedad de portar una credencial y que reciban capacitación en seguridad vial. Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Movilidad, María Fernanda Racines, mencionó que tuvieron cuidado en elaborar un articulado que no interviniera en temas que no son competencia del Municipio. Es decir que de aprobarse, no implicaría una regulación laboral.

El tema es complejo, porque desde la perspectiva de varios concejales, existe la duda sobre las posibles sanciones y sobre la base jurídica para plantear la ordenanza. Por ejemplo, el edil Bernardo Abad comentó que en Cuenca ya hubo un intento de aprobar una ordenanza al respecto y el edil Gabriel Bermúdez consultó a la ANT.

La respuesta del 16 de abril pasado, fue que no existe en la ley una modalidad de transporte comercial en moto o similares, por lo que no se podría hacer una ordenanza que regule una actividad que no aparece oficialmente. Sugirió que se preste atención a un proyecto de ley que está en la Asamblea para luego decidir algo en el pleno del Concejo y así evitar contradicciones.

Rubén Valencia, quien ocupó la silla vacía, señaló a nombre de la organización Juventudes Quito que se debería considerar que la mayoría de personas que hacen entregas son jóvenes en situación de vulnerabilidad por movilidad humana o por falta de recursos y empleo. Por ello, cree que esta ordenanza debería contener una actitud proactiva desde el Municipio que facilite capacitación en habilidades blandas, emprendimiento, salud ocupacional, etc. y que se vele para que los motorizados accedan a salud, participación ciudadana y seguridad social.

Otras alternativas

Además, se recomendaron otros temas como incentivar al uso de scooter y bicicleta para entregas más amigables con el ambiente. En ese punto coincidieron los ediles Valencia y Diego Garrido. Este último señaló que era necesario mencionar que este proyecto de ordenanza unió las iniciativas de la concejala Analía Ledesma y del alcalde Pabel Muñoz. En su caso, también puntualizó que es preocupante la precarización laboral de los repartidores y que se deben buscar mecanismos para que se pueda registrar en el censo no solo a los motorizados sino también a quienes entregan productos en vehículos alternativos.

Para el concejal Andrés Campaña, las operadoras internacionales de las 'apps' también deberían tener obligaciones que cumplir porque reciben ganancias por el trabajo de personas en la ciudad.

También pidió la palabra Ledesma, quién mencionó su derecho a legislar y aplaude que se establezcan regulaciones pero cree necesario que exista una discusión más amplia pues este tema no tiene que ver únicamente con el transporte sino también con las plataformas. Para ella es importante preguntarse o saber Ias personas registradas van a delinquir o no. El proyecto debería analizarse nuevamente en la Comisión de Movilidad antes de volver al Pleno para segundo debate.

