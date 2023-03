Recuperar los terrenos del IESS depende de una reforma

Inseguridad, insalubridad y descuido es lo que enfrentan los moradores del sector La Granados, en el norte de Quito, desde hace algunos años.

Estos malestares son provocados por la desocupación de los predios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), situados a los costados de la avenida Río Coca y sus transversales, donde a más del abandono, basura, roedores y maleza, albergan a delincuentes y personas de calle.

Inés Toapanta evita circular por la vereda que da a estos espacios. Su temor a ser interceptada por la gente que se atrinchera ahí es mayor. No sabe qué podrían hacerle, así que evita circular por esta avenida y prefiere darse la vuelta por vías más transitadas para llegar a la Eloy Alfaro o 6 de Diciembre.

“Ahí se meten los ladrones, por las noches. Algunos predios ni siquiera tienen cerramiento y en los que sí hay se saltan las paredes. El IESS expropió a los negocios que habían hace años para dejar botado y ponernos en peligro. Esta gente, incluso, ya se ha metido a los pocos locales comerciales que quedan. Necesitamos que hagan algo con eso. O los vendan o arrienden, pero queremos vivir en paz”, exige.

Martha Vargas tiene un local de comida en la calle De los Colimes y avenida Río Coca. Está junto a un lote grande lleno de desechos, convertido en un botadero de escombros de todo tipo. Labora en este punto de la ciudad hace 30 años y certifica que hace 13 empezaron los desalojos en estos terrenos.

“Habían mecánicas, locales comerciales de todo tipo y de repente ya no les renovaron los contratos. A algunos, decían, por deudores y a otros porque simplemente ya cumplieron su tiempo útil para estar aquí”.

Incluso, hace unos meses fue víctima del último intento de asalto. Unos antisociales abrieron el zinc del techo del cuarto e ingresaron, pero no se llevaron nada porque “no había nada de valor”, ya que en dos ocasiones anteriores sí le robaron objetos importantes de cocina.

Richard Chancusig es propietario de un establecimiento de accesorios para celulares. Él opta por quedarse a dormir en el local para evitar ser sorprendido por la inseguridad.

Rota con sus familiares y es una situación que lo tiene extenuado. También está junto a un terreno abandonado.

“Cuando cae las 17:00 ya no se puede circular por las calles secundarias porque la gente de calle empieza a meterse en esos huecos. Incluso, en la mañana también roban, principalmente a los estudiantes de colegios y de la universidad que está cerca. Necesitamos más rondas policiales, más apoyo y sobre todo que hagan algo con esto”.

EXPRESO conversó con el director provincial de Pichincha del IESS, Marco Salazar, y al respecto informó que en el primer cuatrimestre de este año finalmente podrán intervenir estos espacios, darles mantenimiento y recuperarlos.

Según el funcionario, esto no había sido posible por la falta de presupuesto, pero una vez aprobado el monto de 200 mil dólares para estas tareas exclusivas de los bienes inmuebles del Seguro se podrá mermar en algo la situación actual.

Conforme a los registros oficiales, en Pichincha existen 187 predios ubicados en 190 áreas. De estos, 99 áreas pertenecen al macrolote ubicado en la zona de la Río Coca, conocido como “el Batancito”.

De estas 99,93 áreas son del seguro de pensiones, están arrendados, son centros de Salud o está en manos del Municipio, en calidad de las terminales de Ecovía y Empresa Eléctrica.

Sobre el estado actual de los terrenos no se dio detalles, porque no cuentan con esta información, ya que están levantándola todavía y se pretende contar con eso hasta la segunda semana de marzo.

“Con los fondos asignados podremos cerrar los predios, limpiarlos y adecuarlos. Mejoraremos los terrenos y buscaremos un sistema de mejor uso para los afiliados y jubilados. Pensaremos en mejores espacios para los adultos mayores e incluso para la terapia hípica”, manifestó.

Sobre la posibilidad de darle uso a estos espacios desocupados, Salazar informó que esto será posible una vez se genere la reforma a la resolución 350 para que los predios sean alquilados y produzcan para los afiliados. “Se está trabajando con la procuraduría jurídica del IESS. En semanas siguientes ya contaremos con esa reforma para llevar a cabo lo expuesto”, finalizó.

Quedan pocos negocios por la inseguridad. En mi caso, intentaron ingresar pero no pudieron, desde entonces me quedo a dormir en el local. Me turno con algún familiar.

Richard Toapanta, propietario de un local comercial