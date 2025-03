Quito: Estos son los cierres por el intercambiador en la av. Mariana de Jesús

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) informó los cierres viales que se efectuarán para la construcción del intercambiador en la avenida Mariana de Jesús, cuya obra comenzará este sábado 15 de marzo de 2025. La entidad municipal trasladó maquinaria sobre la av. Mariscal Sucre, también conocida como av. Occidental, desde la mañana de este viernes 14.

El cronograma de trabajo señala que, durante la primera fase, se cerrará un tramo de la avenida Occidental, sobre el puente a la altura de la Mariana de Jesús, diagonal a la universidad UTE. El paso por ese punto, en sentido norte - sur, se suspenderá desde mañana y se prolongará por tres meses.

Mientras se mantenga ese cierre en el lado occidental de la av. Mariscal Sucre, los vehículos podrán circular por el paso lateral, que se ampliará a tres carriles. También está previsto mejorar los accesos para los barrios altos ubicados en el sector de la UTE y Emaseo.

Rutas alternas

Aunque se señala que sí estará habilitada la circulación vehicular, la Epmmop indicó que también se han diseñado como rutas alternas las avenidas Bartolomé de Las Casas, Obispo Díaz de la Madrid y la vía del Teleférico.

La modificación del tránsito vehicular solo será en el lado occidental. En el otro carril, en sentido sur - norte, la circulación será normal.

Horarios de trabajo

La intervención en la avenida Mariscal Sucre se desarrollará en dos horarios: desde las 07:00 hasta las 18:00 y a partir de las 17:30 a 05:30.

👷#QuitoConObras | Este sábado 15 de marzo retomamos la construcción del nuevo intercambiador de la #AvMarianaDeJesús.



Coordinamos con @AMT_Quito la movilidad en el sector



▶️DALE PLAY Y ENTÉRATE DE LOS DETALLES◀️#QuitoRenace pic.twitter.com/2HJY2s87Ip — Obras Quito (@ObrasQuito) March 14, 2025

El nuevo intercambiador es una obra que figura en el proyecto de infraestructura vial que contará con una inversión de 3,8 millones de dólares y que beneficiará a 45 mil usuarios que transitan por el lugar diariamente.

Los trabajos debían iniciar en diciembre de 2024, pero no arrancó porque los moradores se opusieron al no contar con vías de acceso a sus residencias, pues no se contempló ajustes en ciertas calles aledañas.

