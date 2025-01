Quito: Un sabor agridulce deja en los vecinos el bulevar de la Shyris

Moradores aseguran que no se tomó en cuenta sus sugerencias Hay preocupación por los constante robos

El derrocamiento de la tribuna de la avenida De Los Shyris, sin duda, trajo un alivio para los moradores de la zona del norte de Quito. El espacio fue utilizado en la década de los 70 exclusivamente para desfiles militares y luego, en los 80, cuando se acabó la dictadura, pasó a ser escenario de los desfiles de la Confraternidad por las fiestas de fundación.

No solo en las celebraciones de la ciudad se concentraba una gran cantidad de personas, también para festejar grandes triunfos deportivos y hasta concentraciones políticas. En los últimos años sirvió como una especie de dormitorio para habitantes de calle. A esto se sumaron las carreras clandestinas o ‘piques’ que al menos una vez por semana ponían en alerta a los residentes del sector.

Le invitamos a que lea: Operativo policial desarticula banda en el sur de Quito y confisca armas de fuego

Un bulevar que solucionó parte de una problemática

Miles de diablos desatan su picardía en una mágica celebración en Ecuador Leer más

“La tribuna pasó de ser un ícono de concentraciones a un lugar inseguro e insalubre. Los fines de semana parecía una discoteca al aire libre”, dice Luis Segarra, quien forma parte de la directiva de la República de El Salvador.

Por ello, la noticia de su derrocamiento les dio un respiro. El dirigente recuerda que se hicieron varias mesas de trabajo con entidades municipales en las que se les presentó el proyecto y como comunidad también aportaron con ideas para que el nuevo espacio se apegue a sus necesidades.

Sin embargo, cuando vieron el bulevar, y poco más de un mes después de su inauguración, los vecinos señalan que el resultado final les dejó un sabor agridulce, debido a que varios de los aportes que hicieron no se los tomó en cuenta.

Las jardineras, por ejemplo, son muy grandes y ya se han reportado daños porque las personas prefieren pisarlas en lugar de caminar una larga distancia hasta donde está el paso cebra. Segarra agrega que también han retirado gente que liba en la zona. “No han sido muchos casos pero es algo que nos preocupa”, asegura.

Negocios. Dueños de locales comerciales aseguran que la zona sí está más iluminada con el nuevo bulevar, pero piden más control policial debido a la inseguridad. Leonardo Velasco

Paola Burbano e Isabel Vinueza, que presiden el Comité de Seguridad del barrio, tienen la misma percepción que Segarra. Uno de los inconvenientes que menciona Burbano es que cuando hace mucho sol, el bulevar ‘hierve’. Por ello, una de las sugerencias fue que se planten más árboles y así disminuir la temperatura. “Decían que iban a ser 200 árboles nativos pero hay más cemento. En Bogotá, por ejemplo, con la siembra de más árboles se logró bajar la temperatura en dos grados”, cuenta.

Le puede interesar: Impuesto predial Quito: ¿Cómo descargar el comprobante de pago?

La inseguridad se toma los espacios

Necesitábamos que se vaya la tribuna. Se convirtió en un espacio inseguro, insalubre, era un problema. Isabel Vinueza

Comité Promejoras R. de El Salvador

De su parte, Vinueza señala que están pendientes de una tercera fase que incluye el retiro de los parqueaderos que están en medio de la av. De Los Shyris. Indica que la pacificación que se hizo en la avenida fue positiva, pero recalca la necesidad de que se elimine esa zona azul. EXPRESO consultó con la Empresa Metropolitana de Obras Públicas sobre cuándo se van a iniciar estos trabajos, pero hasta el cierre de esta publicación no hubo una respuesta.

Otro de los temas que genera preocupación es la inseguridad. El martes, una pareja de extranjeros que estaba en un taxi en la avenida República de El Salvador y Portugal fue víctima de un asalto violento. Hombres a bordo de una motocicleta les dispararon para quitarles el dinero que retiraron de un banco. La mujer fue impactada y resultó herida.

En los últimos meses no ha sido el único caso. Elvira Lin tiene una pequeña cafetería en la zona y hace dos semanas sujetos ingresaron a su negocio y se llevaron tanques de gas y una cocineta.

La tribuna no me parecía un espacio útil para la comunidad, no aportaba nada. El bulevar le da más vida a la zona. Cristina Vélez moradora del sector

La mujer comenta que en diciembre, a un conocido suyo que también tiene un negocio por el sector lo secuestraron y lo dejaron en La Roldós. Si bien ahora la zona es más iluminada en las noches, esto no ha impedido que ocurran hechos delictivos, indica.

Burbano y Vinueza señalan que en el sector sí hay una UPC móvil, pero frente al aumento de delitos requieren más presencia policial para prevenir sucesos como el del martes, asimismo piden que haya más control a las motos que circulan sin placas.

Para cuidar del nuevo bulevar, en cambio, hay 12 guardaparques, que se ubican en todo el parque La Carolina, desde las 07:00 hasta las 23:00, todos los días. Ellos vigilan que no se afecte el espacio público, que no se consuma licor, así como las ventas informales. Hasta el momento, dijo uno de los guardaparques, no se han reportado novedades.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.