Expreso
  Quito

cierres viales-paro
Referencial. ECU 911 monitorea accesos de Quito: vías abiertas y tránsito bajo a moderadoMattew Herrera

Quito: principales vías se mantienen habilitadas pese a intentos de bloqueo

Manifestantes intentaron bloquear la Panamericana Norte, pero las vías de Quito se mantienen habilitadas

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 informó la mañana de este lunes 22 de septiembre de 2025 sobre el estado del flujo vehicular en los principales ingresos y salidas del Distrito Metropolitano de Quito. Según el reporte, no se registran cierres viales y la circulación se desarrolla con normalidad, aunque con carga vehicular media y baja en la mayoría de los corredores.

Principales vías monitoreadas

A través de las cámaras de videovigilancia de la Central de Emergencias, se mantiene un control permanente en:

  • Panamericana Sur (Machachi – Tambillo)

  • Redondel de El Choclo (Sangolquí)

  • Intercambiador de la avenida Simón Bolívar y Autopista General Rumiñahui (Alma Lojana)

  • Panamericana Norte (Oyacoto)

  • Redondel Alpachaca (vía al Aeropuerto de Quito)

  • Carretera E35 (Redondel de Palugo)

  • Simón Bolívar (sector Caminos del Inca)
El ECU 911 recalcó que, hasta el momento, no existen cierres en estas arterias viales estratégicas de Quito, aunque recomendó a los conductores circular con precaución, respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito.

Incidentes en el norte de Quito

En horas tempranas, en el sector de San Miguel del Común, parroquia Calderón, un grupo de manifestantes intentó cerrar la Panamericana Norte, vía que conecta a Quito con Guayllabamba y el Aeropuerto Mariscal Sucre.

El intento de bloqueo fue contenido gracias a la presencia policial y militar que resguarda la zona. Por momentos, la arteria fue cerrada parcialmente, pero se logró despejar para garantizar el tránsito vehicular. Sin embargo, todavía se observa a personas movilizándose a pie por el lugar.

AMT confirma vías habilitadas

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) confirmó que, tras las intervenciones de seguridad, la Panamericana Norte se encuentra habilitada y el flujo vehicular avanza sin mayores inconvenientes.

