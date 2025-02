Quito: Funcionario prohíbe publicidad electoral en mercado y genera controversia

El pasado 14 de febrero, un video registró el momento en que un funcionario del Municipio prohibió a comerciantes de un mercado colocar publicidad electoral en su interior. En las imágenes se observa al director de Mercados informando a una comerciante que, según el Artículo 279 de la Ley Orgánica Electoral y Código de la Democracia, las infracciones electorales muy graves pueden ser sancionadas con multas de hasta setenta salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación de dos a cuatro años.

Le invitamos a que lea: La invasión de carriles exclusivos les pasa factura a los peatones, en Quito

La invasión de carriles exclusivos les pasa factura a los peatones, en Quito Leer más

Un hecho que generó controversia

El funcionario se basó en el inciso 5 del artículo mencionado para exigir a la comerciante que retirara una imagen de cartón del candidato Daniel Noboa. Argumentó que los servidores públicos que usen o autoricen el uso de bienes o recursos públicos con fines electorales estarían incurriendo en una falta. Además, sostuvo que el mercado es un bien público, por lo que ninguna agrupación política podría colocar propaganda en su interior.

Ante esta situación, la comerciante cuestionó al funcionario, argumentando que ella no es servidora pública. Sin embargo, el funcionario respondió que, al tratarse de un bien público, la restricción se mantenía para cualquier partido político. Además, aseguró que, en el actual contexto, no está permitido colocar publicidad electoral.

⚫️ En algunos puestos del mercado de Quito, funcionarios del municipio que estuvieron en campaña de la RC5, quieren quitar los "Noboa de Cartón". pic.twitter.com/NnpNOD5vWV — ® Urgencia Ec (@UrgenciaEcu) February 15, 2025

Finalmente, la comerciante decidió llevarse la imagen de cartón, manifestando que "nunca ha pasado" una situación similar y denunciando que en otros puntos del mercado hay propaganda del movimiento contrario.

Volcamiento en la Panamericana Norte: una persona herida y cierre parcial Leer más

El video, que rápidamente se volvió viral y alcanzó 194.5 mil visualizaciones, generó diversas reacciones entre los usuarios de X. Una usuaria comentó: "El mercado es público, pero los locales están adjudicados y sus dueños paganos sus haberes. Tienen derecho a colocar en sus espacios lo que deseen, al igual que quien alquila una casa. Los comerciantes de los mercados no son funcionarios públicos."

Otra usuaria expresó: "Leen el artículo y no lo entienden. ¿Es un funcionario público utilizando un bien público? Porque los trabajadores del mercado no son servidores estatales. Se aprovechan de sus cargos para hacer lo que quieren. El director de Mercados no es el dueño de los mercados de Quito, esto es inaudito."

EXPRESO intentó obtener una declaración por parte de la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio, pero la institución afirmó que "no hay una posición oficial acerca de lo sucedido".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!