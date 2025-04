En Quito, cierre gradual de taquillas del Metro impulsa la compra virtual de pasajes

En medio del aguacero que cayó la tarde del lunes en la capital, Anderson Méndez logró llegar hasta la estación de El Ejido del Metro de Quito, solo para encontrar la taquilla cerrada. Sin megas en su celular y con apenas un dólar para pagar su pasaje, el joven estudiante debió enfrentar nuevamente la intensa lluvia para cruzar el parque y acceder al ingreso de la avenida 6 de Diciembre para poder adquirir su ticket físico.

En el sitio, la fila para comprar el boleto era extensa, y las quejas de los usuarios, múltiples.

¿Cuál es la estrategia para volver al Metro más sostenible? Conoce los detalles Leer más

“Hay muchas personas, como yo, que no siempre tenemos internet en el celular todo el tiempo, o los tres dólares para recargar la tarjeta. Necesitamos esa facilidad de pagar en efectivo, pero se vuelve cada vez más difícil”, aseguró.

En la fila también se encontraba Margarita Wilson, de 68 años. Ella señaló que no accede a los medios digitales tanto por temor como por desconocimiento.

“A mí me gusta tener el pasaje en la mano. Yo no sé cómo usar el celular para comprar y me da miedo equivocarme o que me roben”, afirmó.

Sin embargo, la reducción de las taquillas en las estaciones del sistema de transporte no es nueva.

La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (Epmmq) señaló que esta ha sido una medida paulatina desde septiembre de 2024.

“La empresa operadora ajustó gradualmente el servicio de taquillas en ciertos horarios y accesos, siempre garantizando al menos un punto de atención por estación para usuarios que requieran pagar en efectivo. Adicionalmente, se han instalado máquinas ATM en seis estaciones estratégicas para imprimir boletos de forma autónoma”, dijo la entidad.

En estaciones como las de El Ejido, El Labrador y Universidad Central, la medida ya se aplica, y se comunica al ingreso de las entradas seleccionadas con carteles.

Te puede interesar: Metro de Quito: Registran goteras en una estación; ¿qué pasó?

Pese a las quejas de los usuarios, el ‘empujoncito’ hacia el pago digital ha dado sus resultados.

Una apuesta que sí tiene acogida

La empresa del Metro indicó a EXPRESO que, hasta el mes pasado, se registraron más de 600,000 cuentas activas, con el 47 % de los usuarios optando por métodos de acceso digitales como la Tarjeta Ciudad, la cédula vinculada, el QR Digital y ‘De Una’ del Banco del Pichincha para adquirir sus pasajes.

Extensión del Metro de Quito: Hay 34 interesados en realizar los estudios Leer más

En porcentajes, la implementación de los cierres y la promoción de los métodos virtuales de pago han logrado que la compra de tickets físicos se reduzca a un 52 % en comparación con el 69 % en el mismo periodo del año pasado.

“Estos usuarios valoran las ventajas del acceso inmediato a las estaciones, evitando realizar filas y ahorrando hasta 20 minutos para viajar”, añadió la entidad.

A esto se ha sumado la activación del paso hacia el sistema de buses alimentadores en estaciones como El Labrador, El Recreo y Quitumbe, donde los mismos métodos virtuales ya se han habilitado y cuentan con más de 300,000 usuarios.

Según la entidad, hay un aumento en el uso de los métodos electrónicos para adquirir el boleto. Karina Defas

En una entrevista, el gerente del Metro, Juan Carlos Parra, aclaró que este método eventualmente será priorizado para todo el sistema de transporte municipal. “Lo que se ha venido trabajando es en un proceso de validación de las tarjetas, para que en las estaciones multimodales se pueda salir e ingresar al servicio público del trolebús o Ecovía pagando con la Tarjeta Ciudad”, comentó.

Sin embargo, aunque este panorama futuro ya se conocía, los usuarios consideran que se deben priorizar opciones adicionales.

“Efectivamente es más fácil usar el QR o la tarjeta, pero es necesario que estas opciones, como las máquinas ATM, se habiliten en las estaciones donde se han cerrado taquillas, para que uno pueda recargar ahí mismo, en lugar de tener que salir e ingresar por otra entrada”, señaló Roger Paredes, usuario frecuente del sistema.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!