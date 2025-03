¿Cuál es la estrategia para volver al Metro más sostenible? Conoce los detalles

La entidad capitalina aseguró que la medida logrará generar hasta 2% de recursos no tarifarios hasta diciembre de 2025

Con planes de expansión ya en marcha y la adquisición de un contrato de mantenimiento que avanza a su siguiente etapa, con interés internacional de por medio, los problemas que aquejaron al metro de Quito durante el primer trimestre del año parecen superados.

Sin embargo, otro duda permanece en las sombras como una interrogante insistente: ¿logrará el sistema de transporte alcanzar la sostenibilidad?

Édison Yánez, exgerente del Metro y experto en movilidad, señaló previamente a EXPRESO que durante su concepción se había estimado que, para ser rentable, la operación necesitaba 400.000 pasajeros diarios.

“Se había estimado que al llegar a 400.000 viajes con integración, se requeriría un subsidio de 18 millones de dólares anuales. Sin embargo, incluso con la integración, ahora se necesitan 38 millones de dólares de subsidio anual, lo que representa una carga para su sostenibilidad”, alertó.

A fines del año pasado, no obstante, el gerente del Metro de Quito, Juan Carlos Parra, aseguró que no sería necesario llegar a esa cifra, pues hacerlo podría llevar el sistema hasta su límite y afectar el servicio que reciben los usuarios.

“La rentabilidad del metro va más allá del lucro. Se mide también en la rapidez, eficiencia y en la reducción de tiempos de viaje, lo que beneficia a la ciudadanía”, señaló.

Pero con un presupuesto de 83,87 millones de dólares para 2025, de los cuales solo 21 millones provienen de sus ingresos propios, ¿es posible alcanzar la sostenibilidad?

Para ciertos ediles, como el concejal Andrés Campaña, no se ha hecho lo suficiente para llegar a un equilibrio. “No existen políticas para captar ingresos no operacionales”, ha asegurado, lo que limita las fuentes de financiamiento del metro.

Sin embargo, Parra planteó que esto se podría lograr a través de los ingresos no tarifarios, entre ellos publicidad, telecomunicaciones e incluso el alquiler de locales comerciales.

¿Cómo ingresará la publicidad?

“Actualmente, el metro de Quito está en un proceso de apertura de espacios para realizar implementaciones de publicidad en las estaciones y en los trenes”, le indicó la entidad a EXPRESO.

Según los datos del catálogo, se pueden adquirir paquetes desde 250 hasta 52.000 dólares, dependiendo del espacio y el tiempo de duración.

La Empresa Pública Metro de Quito agregó que estiman que los ingresos no tarifarios representen al menos un 2 % de sus ingresos hasta finales de 2025, y que en este primer trimestre “se ha trabajado con empresas de distinta naturaleza, del rubro de consumo masivo y banca” para alcanzar dicha cifra, así como con “expertos en los rubros de publicidad, telecomunicaciones y espacios físicos”.

Para expertos en publicidad, el avance de una normativa que regule y permita el ingreso de rubros no tarifarios al sistema de transporte es una decisión ideal. Así lo considera Sebastián Santillán, docente y asesor de la agencia digital Dream.

“Es una decisión acertada. Apenas la semana pasada, el metro de Panamá hizo pública una recaudación por publicidad de 4 millones de dólares durante 2024. Ellos empezaron en 2017 con menos del 1 % de interés y ahora están en un 20 %. El metro de Santiago es otro caso de éxito”, comentó.

Y efectivamente, datos regionales dan cuenta de que la participación de los ingresos publicitarios puede llegar a cubrir hasta el 15 % de los costos de operación de un metro.

En el metro de Medellín, esa cifra corresponde al 1,28 %; mientras que en el caso del metro de Santiago de Chile, ese valor es de 10,84 %, con un esquema de crecimiento significativo.

Santillán añadió que hay que evaluar las estrategias. “Deben ser efectivas, sin sobrecargar al espectador”.

El proceso de contratación también avanza

La Empresa Metro de Quito indicó que tras declarar desierto un primer proceso para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura, superestructura, electromecánico y de telecomunicaciones el pasado 31 de enero, un nuevo proceso contractual ya está en marcha.

Hasta el 10 de marzo se recibieron propuestas de empresas de Colombia, Ecuador, España, Francia, México y Turquía, que están siendo analizadas.

