Quito: Bomberos rescataron un perro que cayó en una quebrada en Tumbaco

El can es un labrador de 13 años de edad, que cayó a un barranco de unos 20 metros de profundidad, tras un descuido.

Garú, un perro labrador de 13 años de edad, se cayó por una quebrada y fue rescatado por personal de Bomberos Quito, en Tumbaco.

Garú estaba jugando al aire libre ayer, muy cerca de una quebrada cuando de repente, en un descuido, cayó hacia abajo por alrededor de 20 metros. Es un perrito mayor, de aproximadamente 13 años y estaba asustado y golpeado.

Te invitamos a leer: ¿Qué pasó con el proyecto del Cavrat en Tababela? Vecinos esperan una respuesta

Sus tutores intentaron ayudarlo, sin éxito, así que llamaron a los expertos y llegó un equipo del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito para trabajar en el rescate.

RELACIONADAS Rescatan a una boa que se encontraba atrapada y deshidratada en una casa de Guayaquil

El tutor de Garú sujeta a su perro, luego de que los bomberos lo rescataron del fondo de la quebrada. Cortesía Cuerpo de Bomberos Quito

Los bomberos usaron un sistema de cuerdas para descender por la quebrada, buscar a Garú, un hermoso y juguetón labrador negro, tranquilizarlo y ganarse su confianza.

Cuando lo lograron, uno de los especialistas a cargo lo aseguró con un arnés y lo sujetó junto a su cuerpo para subir juntos con la ayuda de sus compañeros y las cuerdas.

Una vez arriba, Garú y sus tutores se reencontraron, felices, y todo volvió a la calma. Se despidieron de los bomberos, no sin antes conversar sobre la importancia de no descuidar a los animalitos en espacios abiertos, para evitar situaciones de riesgo. El momento de alegría y gratitud quedó registrado en algunas fotografías.

En casos de emergencias, llame a los expertos

El Cuerpo de Bomberos recomienda que los perritos estén siempre con una placa de identificación y que en situaciones como esta, los ciudadanos siempre llamen al 911 para solicitar su ayuda, pues su personal está capacitado para rescatar a animales domésticos y silvestres en situación de riesgo. Así, se puede garantizar un final feliz, como el de Garú, y no mayores complicaciones por la inexperiencia de los tutores.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!