Rescatan a una boa que se encontraba atrapada y deshidratada en una casa de Guayaquil

El reptil fue hallado enredado en una reja al norte de la ciudad. El reptil fue llevado a un centro especializado

Una boa constrictor que quedó atrapada en la reja de una vivienda en Guayaquil fue rescatada durante el fin de semana por personal de la Policía Nacional. El reptil, que se encontraba en un visible estado de deshidratación debido al incidente, fue puesto a buen recaudo.

El rescate y la evaluación

La intervención se activó gracias a una alerta ciudadana al sistema ECU 911, que movilizó de manera inmediata a la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA).

El reptil fue rescatado en una vivienda que colinda con el cerro. CORTESÍA

Siguiendo los protocolos de seguridad, el personal policial especializado procedió a liberar y asegurar al espécimen, evitando riesgos para los habitantes del inmueble. Según un reporte de la fundación Proyecto Sacha, la boa estaba "enredada en una reja, lo suficiente para deshidratarse".

Una vez rescatado, el animal fue trasladado técnicamente a las instalaciones de Proyecto Sacha. En el lugar, el reptil buscó hidratarse de inmediato y comenzó su proceso de evaluación veterinaria para confirmar su buen estado de salud antes de su futura liberación.

Aunque la boa no es venenosa, las autoridades advierten que su mordedura puede ocasionar lesiones e infecciones, por lo que no se debe manipular.

El sargento Fran Huilca, de la UPMA, confirmó que, tras la valoración especializada, se dispondrá la "reincorporación controlada a su hábitat natural". Desde Proyecto Sacha añadieron que la boa "muy pronto será libre otra vez".

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía que si ven un animal silvestre en peligro, deben comunicarse con el 911.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!