Quito aplica cambios en el transporte público por marchas del 12 de octubre

El Municipio de Quito anunció modificaciones temporales en la operación del transporte este domingo, 12 de octubre de 2025

El Trolebús ajusta su recorrido y no circulará por el centro de Quito debido a los cierres preventivos.

El Municipio de Quito anunció modificaciones temporales en la operación del transporte público este domingo, 12 de octubre de 2025, debido a las movilizaciones sociales previstas en la capital por el Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad. Las medidas fueron solicitadas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas como parte de la planificación de seguridad.

Según el comunicado oficial, los ajustes rigen desde las 06:00 y afectan al Metro de Quito, al Trolebús y a la Ecovía, mientras que el Paseo Dominical queda suspendido por esta jornada.

Metro de Quito

Las estaciones Universidad Central, Ejido, Alameda y San Francisco permanecerán cerradas desde las 07:00, y su reapertura será comunicada a lo largo del día. El resto de estaciones del sistema funcionará con normalidad entre las 07:00 y las 22:00.

Trolebús

En el sentido norte–sur, las unidades llegarán hasta la parada Santa Clara, donde realizarán el giro de retorno hacia la estación El Labrador.

En el sentido sur–norte, el recorrido se extenderá únicamente hasta la estación El Recreo, desde donde los buses retornarán hacia la terminal Quitumbe.

Ecovía

Para la Ecovía, las unidades que circulen en sentido norte–sur llegarán hasta la parada Manuela Cañizares, retornando hacia Río Coca.

En el sentido sur–norte, los buses operarán hasta Chimbacalle, con retorno hacia la estación Guamaní.

Ajustes y recomendaciones

El Municipio informó que las líneas alimentadoras funcionarán con normalidad, aunque podrían registrarse desvíos o cierres temporales por la presencia de marchas o restricciones de tránsito en sectores del centro y norte de la ciudad.

