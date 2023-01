De los grafitis que realizaba en las calles de Quito a escondidas de su madre, el creativo Xavier Calderón pasó a elaborar diversos murales en más de 20 países como Brasil, Chile, Argentina, Venezuela y Perú.

Además de dejar su paso en la Galería de Arte Urbano en 2013 y del Jardín de Quindes en 2012, también brindó su colaboración en la exposición internacional: ‘Imagine Van Gogh’ en la capital ecuatoriana.

La mirada del artista neerlandés Vincent Van Gogh en el espejo, girasoles gigantes dentro de un tarro de pintura y a su alrededor el cielo de la obra ‘La noche estrellada’ forman parte del trabajo que Xavier junto a su equipo ilustraron en 14 horas.

Desde niño, teniendo un lienzo blanco y fresco en la cabeza, Xavier sintió mucha admiración por los gigantescos y coloridos murales que veía en su escuela: Pensionado Paulo VI, en Quito.

Conocido como ‘Skip’ por sus amigos, los dibujos plasmados en los edificios de su institución educativa sobre el mapa de Ecuador y personajes animados de Disney como Pinocho son los recuerdos que más guarda de su etapa escolar.

Fue tanta la impresión que sintió por aquellas expresiones artísticas, que junto a su hermano Jorge Calderón, quien actualmente reside en Shenzhen, China, decidieron incursionar en el mundo de la pintura. Comenzaron a ilustrar cosas pequeñas en cuadernos y tablas, después se atrevieron a probar en muros.

En Shenzhen, China, hay un gran mural realizado por el artista. Cortesía

Siendo adolescentes y sin saber que existía una corriente de muralismo, los hermanos comenzaron a pintar a escondidas en las paredes de la calle sin una previa autorización, hasta que recibieron un fuerte regaño por parte de su madre.

Recordando entre risas ese día, Xavier cuenta: “Mi mamá empezó a reconocer los dibujos que teníamos en los cuadernos con las cosas que veía en la calle. Me jaló las orejas y me dijo que si quería hacer arte, no lo iba a hacer a escondidas, ni de vándalo”.

A sus 32 años y con una larga trayectoria artística, reconoce que todo éxito de un artista nace de la semilla del hogar, aquella que le forjó el carácter, fuerza, autoestima y amor por su oficio.

“Sin fallar a su niño interno”, como dice Xavier, pasó de ‘Skip’ a ‘Skiper’, y bajo ese nombre, creó su marca propia, la cual cuenta con un amplio equipo de artistas que lo apoyan a llenar de arte los espacios de restaurantes, bares, hoteles y casas en Ecuador y otros países.

Desde joven, ‘Skiper’ se rodeó de amigos artistas, en ese entonces, comenzó a tener una visión más amplia del arte y cómo cada uno puede moldear ciertas corrientes.

A sus 18 años, al igual que sus amigos, Xavier quería seguir por el camino creativo, se dio cuenta de que muchos de ellos eran talentosos, pero no vivían del arte. Algunos lo veían como un hobby, y otros no cumplían el estilo de vida que él soñaba. Motivo que lo llevó a estudiar Ingeniería Comercial en la Universidad Católica de Quito. “Estuve en el mundo corporativo trabajando, pero eso no me llenaba, no me hacía feliz. Hice negocios y gané buen dinero, pero cuando lo tienes, llegas a un punto en el que te das cuenta que no lo es todo”, agrega el muralista.

Como todo artista, necesitaba recursos económicos para iniciar. Con su empleo lo logró, y en cuanto tuvo una base, renunció a su carrera corporativa y emprendió en el arte.

Xavier tiene claro que para ser un artista, se necesita ser una persona multitarea y una esponja de aprendizajes que aplica todo lo que aprende. “Leonardo da Vinci no solo era pintor, también era científico, filósofo y político”, dice.

En Veracruz, Venezuela, Xavier puso color a las esculturas de aves. Cortesía

Es por eso que, el quiteño no solo es ingeniero comercial y muralista, sino que también cursó sus maestrías en Diseño de Interiores, Marketing y Diseño Retail. “La creatividad sigue avanzando, yo dejo de solo estar haciendo murales, para hacer arte en el espacio, aquel en el que la gente pueda vivir y sumergirse”, afirma.

Una huella que ha marcado ‘Skiper’ son los festivales de arte en la capital de Ecuador, un espacio que él ha organizado hace varios años para resaltar las obras de sus colegas, invitar buenos referentes, conocer nuevas corrientes y relacionarse con otros artistas.

Para Xavier, ser artista no es una profesión, trabajo o hobby, es un estilo de vida. También, afirma que existen dos tipos de arte: por el que vives y el que te hace vivir.