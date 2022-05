Una quebrada pone en riesgo a los vecinos del sur de Quito

Los vecinos del barrio El Comercio revisan cada día cuánto más ha cedido el talud a la quebrada de Chanchayacu, en el sur de Quito. Tienen miedo de que lo próximo que empiece a caerse sean sus casas.

Doris Robles vive a unos cuantos metros de la hondonada y la caída de tierra que se registró esta semana la tuvo vigilante. “Escuché cómo se fue la tierra al agua. Afortunadamente no afectó al cauce del río”, comentó.

Sin embargo, esto no es lo que más le preocupa, en el sitio se puede ver una de las paredes del colector virada. “Además, los tubos tampoco han resistido a la fuerza del agua”, señaló.

Quito está atravesada por alrededor de 180 quebradas, por lo que la sensación de “caerse al abismo” no es aislada. “Estos meses no ha parado de llover, la tierra está suavita y encima no hay mantenimiento de los árboles”, reclamó.

Marcia Salazar, otra de las moradoras, relató que han sido los vecinos quienes han tenido que recoger donaciones para cortar los árboles de los alrededores de la hondonada.

“También para podar las hierbas porque si dejamos así nos llenamos de ratas”, agregó la vecina.

Doris dijo que siempre debe estar pendiente de la esquina de su casa, puesto que hay algunas personas que “creen que es un botadero de basura o de escombros”.

Muchas veces ella ha tenido que salir corriendo para evitar que contaminen más el río y que se siga llenando de basura. “De todas formas encontramos hasta ropa botada por aquí”, comentó.

Hace un par de semanas también solicitaron a la Policía que desalojara a un grupo de indigentes que hasta ‘construyó’ casuchas de cartón y plástico junto al puente que conecta a este barrio con Eloy Alfaro y con Turubamba.

Juan Esteban Espinosa, subgerente de Saneamiento de la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado, dijo a EXPRESO que el colector de Chanchayacu es relativamente nuevo.

“Verificamos el talud, pero no es por causa del colector. Las constantes lluvias han aflojado la tierra”, explicó el funcionario de la Empresa Agua de Quito.

En cuanto a la evidente rotura de uno de los tubos y la caída de una pared del colector, acotó que no existen afectaciones a su estructura. “No está en peligro de caer. Los colectores siempre son monitoreados, sobre todo en invierno”, agregó Espinosa.

Pero hay otros males que se evidencian en el sector. Los vecinos también solicitan que les cambien el puente peatonal porque ya tiene más de 25 años. “Es para personas y pasan las motos a toda hora, eso lo ha dañado aún más”, dijo Sara Robles, también vecina del sector de la quebrada.

Además, reclamaron sobre el estado de la calle Cusubamba, que según las moradoras del sector, se dañó luego de la construcción del colector que ahora adolece de problemas. “Los funcionarios de la Empresa de Agua Potable ofrecieron dejar como estaba y no pasó”, manifestó Sara.

Adicionalmente, él les habría requerido que dirijan una carta a la empresa para solicitar el arreglo de la vía que al momento está deteriorada y con gran cantidad de baches que se destruyen más con la lluvia.

La cifra

135 quebradas, de las más de 180 existentes en la capital, tienen sistemas de captación de agua.