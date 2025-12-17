Puente de la Simón Bolívar entra en mantenimiento nocturno en Zámbiza

Mantenimiento estructural del puente de la Simón Bolívar inicia en Quito. Habrá cierres viales

Inician trabajos nocturnos de reparación de juntas de dilatación del puente vehicular sobre la av. Simón Bolívar

Desde la noche del miércoles 17 de diciembre, el puente de la avenida Simón Bolívar, en el sector de ingreso a la parroquia de Zámbiza, es intervenido con trabajos de mantenimiento estructural que incluyen la reparación total de las juntas de dilatación, elementos clave para la seguridad y durabilidad de esta infraestructura vial. Estas labores son similares a las ejecutadas anteriormente en los sectores de Gualo y la Ruta Viva.

Trabajos nocturnos en la Simón Bolívar afectarán tránsito en Zámbiza

Durante un periodo de 21 días, equipos técnicos especializados intervendrán ambas calzadas de la avenida Simón Bolívar para reparar 11 juntas de dilatación que presentan un deterioro significativo y requieren atención urgente.

Los trabajos se desarrollan de forma simultánea en los dos sentidos de circulación, con cierres parciales que permiten mantener habilitado un carril hacia el sur y otro hacia el norte, en dirección a Gualo.

Las obras se ejecutan exclusivamente en horario nocturno, de 21h00 a 05h00, incluidos los fines de semana, con el objetivo de reducir el impacto en la movilidad durante el día.

La intervención busca garantizar la seguridad vial

En cada jornada se cierran dos carriles mientras uno permanece operativo por sentido, bajo la coordinación y control de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Con el fin de facilitar los desplazamientos ciudadanos durante las festividades, la vía permanecerá completamente habilitada los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero de 2026.

Tras esta pausa, los trabajos se retomarán hasta el 6 de enero, fecha prevista para la entrega de un puente más seguro para quienes circulan por este importante corredor vial de Quito.

