El puente que une el centro de Pomasqui con el barrio Santa Clara de El Común, sobre el río Monjas, ahorraba una vuelta de aproximadamente treinta minutos. Por allí pasaban a diario más de 500 personas para ir a centros educativos, trabajos o simplemente comprar lo necesario para la casa.

Desde la semana anterior fue cerrado. Debido a las lluvias hubo un deslizamiento de tierra que dejó sin sostén a las bases. Y tras la inspección de los técnicos de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) se llegó a la conclusión de que era necesario retirarlo y ubicar uno nuevo.

De acuerdo al vicepresidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pomasqui (GAD), Diego Alarcón, este proceso tardará cerca de seis meses. Y lo desglosa: un mes y medio para terminar los estudios; un tiempo igual para iniciar el proceso de contratación pública y cerca de tres meses en la construcción y colocación.

Durante ese lapso, la única salida para la población será rodear la parroquia caminando. Pero, no es el único problema. El comercio de la zona ya siente los efectos. Silvia Loachamín tiene un puesto de víveres y golosinas en uno de los locales que está ubicado a la salida del puente. Desde su cierre, lamenta, las ventas han bajado en más de un 90 %.

“La gente que pasaba por aquí compraba, aunque sea, una botella de agua. Ahora no he vendido nada y todo es complicado. En esta semana he dejado de recibir cerca de 60 dólares entre todas las cosas. Es un golpe duro para mi situación económica”, dijo la vendedora.

La mayor preocupación para ella es que algunos productos, como las bananas, ya empezaron a descomponerse. “Esa caja de plátanos será pérdida total a este paso”, agregó.

Su local era el único que estaba abierto el pasado lunes. Los demás, contó, decidieron dejar de atender porque en cinco días no vendieron un solo artículo.

Yo vivo del día a día. Desde que cerraron el puente dejé de vender, he perdido dinero y algunos productos se están dañando. Las deudas no me van a esperar.

Silvia Loachamín

Rosa Cárdenas, habitante del sector, dijo que ahora la gente está obligada a tomar taxi para no perder tanto tiempo. Y eso, a la larga, afecta a las cuentas diarias. “No somos gente que tenga plata para botar, estos gastos afectan en la cuenta final”, protestó.

El comercio no puede reactivarse en la zona. Los locales cercanos al puente permanecen cerrados. GUSTAVO GUAMÁN

No solo es el puente. Toda la zona está descuidada. No han dado mantenimiento y hasta los cables (teléfono e internet) están en el suelo. Y ni hablar de la inseguridad.

Rosa Cárdenas

Erick Mantilla, padre de dos niños, indicó que los estudiantes también padecen porque deben madrugar más para llegar a los centros educativos y eso, según él, implica un mayor riesgo. “Los chicos de El Común deben salir más temprano, cuando todavía está oscuro, a una zona botada. Y también caminan por donde pasan muchos carros a toda velocidad (avenida Simón Bolívar). Ojalá no tengamos que lamentar algo más en el futuro”, señaló.

Una de las opciones que se manejó fue cambiar el recorrido de los buses Quimera, que van desde Pomasqui hasta el parque Bicentenario. La intención inicial era que la salida de los automotores sea cercana a la zona del puente. Pero, ese trámite tomaría varios meses.

No todos aceptan el cierre del puente. A pesar de que se pusieron cintas de seguridad y las puertas fueron soldadas para impedir el acceso, hay personas que arriesgan su vida y se dan modos para meterse en el pasillo y llegar al otro lado. “No pasa nada. Y si se cae, pues ni modo”, dijo un transeúnte que prefirió saltar las seguridades.

Necedad. Hay personas que, a pesar del peligro, todavía utilizan el puente y por eso será retirado. GUSTAVO GUAMÁN

Alarcón reconoció que el problema con esta estructura no es nuevo. Desde hace varios años pidieron la revisión y cambio, pero no tuvieron respuesta de las autoridades.

“El proceso de ahora se dará gracias a que el río Monjas entró en un proceso de emergencia y que tras el deslizamiento de tierra las bases quedaron expuestas. Antes nos decían que no era necesario cambiarlo”, concluyó.