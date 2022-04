Autos y motos, la amenaza de los ciclistas en la capital

El viernes anterior, Jaime Veintimilla terminó debajo de un articulado de la Ecovía, en la avenida 6 de Diciembre, al norte de Quito. La Empresa de Transporte de Pasajeros informó que habría perdido el equilibrio antes del siniestro. Su muerte motivó la indignación de la comunidad de ciclistas, que protestó guiando sus bicicletas en círculos y exigió justicia.

Es que el de Veintimilla es solo uno más de los que han fallecido en las calles y avenidas de la capital, que dispone de más de 100 kilómetros de ciclovías de norte a sur y de oriente a occidente. En 2020 en el país murieron 23 ciclistas en accidentes en las carreteras.

La 6 de Diciembre no tiene ciclorruta, uno no siente la sensación de seguridad. Voy por la avenida Amazonas hasta El Ejido. Se complica un poco en el centro Juan Manuel Carrión,

​concejal de Quito

Negligencia tiene a Quito sin revisión técnica vehicular Leer más

En enero de 2021 en Quito hubo dos fallecidos. Fernando de la Torre era director de Modos Sostenibles de la Secretaría de Movilidad en la administración del exalcalde Jorge Yunda.

El exfuncionario reitera que en la capital existían alrededor de 82 kilómetros de infraestructura ciclista de movilidad urbana. Entre 2020 y 2021 se construyeron 22 kilómetros.

Lamenta que, con el cambio de administración del exburgomaestre Yunda al alcalde Santiago Guarderas, eso no se retomó. “Quedó en el estado en el que dejamos cuando salimos de nuestro cargo”, manifiesta.

Pero, según la Secretaría de Movilidad, al momento hay 125,17 kilómetros de ciclovías entre utilitarias y recreativas (unidireccionales y bidireccionales). Añadió que las acciones que impulsa a través de la Dirección de Modos de Transporte Sostenible, en coordinación con la AMT, Obras Públicas y otras dependencias, son en el mejoramiento de la infraestructura ciclista, la elaboración del Plan Maestro de Movilidad Sostenible 2022-2042 (ejecución), entre otras acciones.

Debería haber más capacitación para que respeten a los ciclistas y que tengan más precaución con ellos, porque somos susceptibles de tener más accidentes. Paúl Elizalde,

profesional en computación que se moviliza de norte a sur

De la Torre cree que la capital se ha convertido en un entramado de agresiones. “Salimos a protestar por la construcción de una ciclovía, pero cuando un ciclista muere en una vía que no dispone de una, lo culpamos por arriesgarse y salir a morir”, dice.

Hay otros ciclistas que han salido con golpes y un gran susto. Paúl Elizalde, de 27 años, se desplaza desde El Condado, en el norte de Quito, hacia el sector de La Villaflora, en el sur de la capital. Lo hace cuatro veces por semana por cuestiones de trabajo y por hacer ejercicio. Lleva ya casi dos años en esa actividad.

Carril exclusivo. El carril exclusivo de la Ecovía es utilizado por los ciclistas. Ángelo Chamba/EXPRESO

Y en ese tiempo ha sufrido percances que no han sido de gravedad. Dice que se le han cruzado vehículos que casi le han hecho caer y otros que le hicieron perder el equilibrio.

El reciclaje de desperdicios orgánicos regresa en compost Leer más

Considera que las vías no son del todo seguras para los ciclistas porque existen vehículos que no los respetan, se pasan los semáforos. Reconoce que también hay ciclistas que no toman precauciones. “Creo que hay que concienciar que hay que utilizar los implementos necesarios para salir, así sea para una sola diligencia hay que tener cuidado”, indica.

Creo que hace falta tener un poco más de espacio, hacer aunque sea una sola vía para los vehículos para que nos den más espacio a nosotros, puede ser un ejemplo. Carlos Cardoso,

estudiante y usuario de bicicletas para su movilidad

Desde hace un mes y medio, Carlos Cardoso, de 29 años, baja desde su domicilio en el sector del Panecillo, en el Centro Histórico, hacia la avenida Amazonas y la calle La Niña, en el norte.

“No es muy seguro, hay obstáculos, a veces los motorizados no respetan las señales de tránsito”, señala. Él siempre utiliza la ciclovía que va por la avenida Amazonas entre las 07:00 y las 08:00 y retorna cerca del mediodía. Él ha visto que otros ciclistas han sido golpeados por vehículos.

Juan Manuel Carrión es concejal de Quito. El deceso de Veintimilla le ocasionó un gran dolor “porque uno siente una especial cercanía”. Esa muerte le provocó, además, preocupación porque se confirma que es una actividad sujeta a riesgo. Considera que los ciclistas son el eslabón más frágil.

A la semana que asumió el cargo, renunció al vehículo asignado. A la oficina llega en bicicleta desde la plaza Argentina. Cree que los ciclistas deben asumir una actitud de mucha cautela y responsabilidad al momento de optar por esta forma de movilización. En un recorrido, este Diario evidenció que decenas de ciclistas circulan por la Ecovía, irrespetan los semáforos o existen motos invadiendo sus espacios.