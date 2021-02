La publicidad electoral invadió el espacio público de Rumiñahui

AUTORA: EMILIA PAZ Y MIÑO, Estudiante USFQ

Desde el inicio de la campaña electoral el 31 de diciembre de 2020, el cantón Rumiñahui se llenó de propaganda publicitaria de las diferentes listas para llegar a Carondelet. Sin embargo, no toda publicidad se encuentra en propiedad privada.

Actualmente, después de los comicios electorales del 7 de febrero, muchos de los afiches pegados en los postes de luz han sido retirados y las banderas sacadas. Sin embargo, en algunos casos como en la avenida Mariana de Jesús aún se percibe una que otra propaganda electoral.

Banderines, carteles y panfletos se observan en postes de alumbrado y en otros sitios que corresponden al espacio público. Según la ordenanza No. 001-2013 del Consejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, basado en el artículo número 4, se encuentra “prohibida la ubicación de propaganda y/o publicitaria electoral mural en el Cantón Rumiñahui”.

Este artículo establece explícitamente que no se puede pintar o colocar propaganda o publicidad en áreas o bienes de propiedad pública como postes, puentes peatonales, aceras, veredas, calzadas, túneles, señales de tránsito, parques, vías, entre otros.

Por causa de ello, Giovanny Pomaquero, delegado de la Comisaría Municipal menciona que este organismo ha procedido a quitar la propaganda publicitaria que incumple con la ordenanza, indistintamente del partido al que corresponde.

Según Pomaquero, delegados del Consejo Nacional Electoral (CNE) manifestaron en una reunión a mediados de enero con los representantes de los partidos políticos y organismos del Municipio que, para colocar propaganda política, tenían que tramitar la autorización en el área de Planificación del cantón Rumiñahui.

A pesar de las restricciones establecidas en ordenanzas, la publicidad electoral cubrió postes de alumbrado y espacios públicos del cantón Rumiñahui, Pichincha. Cortesía

De igual manera, la sanción al partido político está establecida en el artículo 7 de la ordenanza, donde se indica que “se impondrá una multa del 25% de una remuneración básica mínima unificada mensual por afiche, valla, propaganda o pintura”.

En esta misma reunión el CNE manifestó que estaba prohibido entregar afiches o cualquier tipo de documentos físicos por el contexto de la pandemia. Por causa de esta disposición, los delegados de la Comisaría indicaron a los ciudadanos que repartían la publicidad a los transeúntes que no podían hacerlo.

El Municipio de Rumiñahui colocó en las paradas de buses un aviso que dice “Prohibido pegar cualquier tipo de Publicidad en este espacio, de lo contrario será sancionado”. A pesar de ello, en algunos postes del sector volvieron a colocarla.

De igual manera ocurre en el sector de Conocoto, donde la publicidad en el espacio público es aún mayor, este lugar pertenece al Distrito Metropolitano de Quito y según el artículo 6 inciso i) de la ordenanza metropolitana No. 0282 “se prohíbe en las aceras, bulevares y áreas verdes de las vías públicas pintar y ubicar en postes, cualquier tipo de afiches y otros elementos publicitarios adheribles”.

La campaña electoral culminó el jueves 4 de febrero y según el artículo 6 de la ordenanza del cantón Rumiñahui “una vez concluido el proceso electoral, en el plazo de 15 días contados a partir del siguiente día de las votaciones, los partidos, organizaciones o movimientos políticos tendrán que remover su propaganda y/o publicidad electoral a su costa”.

En caso de incumplir con dicha ordenanza el Gobierno de Rumiñahui, según el artículo 8, retirará la publicidad pegada y pintará de blanco la propaganda puesta en murales.

De igual manera, los costos de ello “serán cobrados a través de la emisión del respectivo título de crédito a nombre del representante legal del partido, organización o movimiento político que haya inobservado esta normativa”, como también notificarán a la Dirección Provincial del Consejo Nacional Electoral para los fines legales pertinentes.

El gráfico resume la normativa del cantón Rumiñahui sobre la colocación de publicidad electoral. Cortesía

En la ordenanza No. 0282 del Distrito Metropolitano de Quito, a su vez, se establece en el artículo 4 numeral 2 que de manera excepcional el Cabildo podrá aprobar, a través del órgano jurídico competente “la colocación temporal en postes de elementos de publicidad electoral instalados individualmente (no pegados) durante el periodo de comicios electorales”.

Sin embargo, la misma ordenanza indica en el artículo 17 numeral 3 que, en casos de publicidad electoral, con previa autorización del propietario, su ocupación se regirá de acuerdo a la norma técnica y que “en un plazo de diez días posteriores a la finalización del periodo electoral, el partido o movimiento político o el propietario deberá restituir los espacios públicos a su estado original”.

Según Giovanny Pomaquero de la comisaría de Rumiñahui, alrededor de un 60% de los partidos políticos han acatado la normativa. Sin embargo, hace énfasis que, “a pesar de la socialización que se hizo, ciertos partidos han hecho caso omiso a las indicaciones”. Por causa de ello, han retirado casi en su totalidad este tipo de publicidad que se encontraba sin autorización municipal.

También menciona que “la preferencia de los partidos políticos ha sido el centro histórico, las avenidas principales como la Calderón, la Mariana de Jesús, la General Enríquez, la E36, la Luis Cordero y El Inca” esto debido a la gran afluencia de vehículos que circulan por esos sectores.

Los candidatos que más aparecen en el sector de Cotogchoa, Selva Alegre, Albornoz y Fajardo son los pertenecientes a la lista 6 “Partido Social Cristiano”, 21 “CREO” y 35 “Alianza País”. Mientras que en Machachi están Unión por la Esperanza, CREO y Pachakutik. En general, la mayoría de la publicidad corresponde a afiches adhesivos que se colocan en postes.

En las avenidas General Rumiñahui, Ilaló y Gonzalez Suárez de San Rafael destaca la publicidad de los partidos “Democracia SÍ” y “CREO” mientras que, en Conocoto, en la calle Sucre hay una gran variedad de propaganda electoral de distintos movimientos entre ellos: Unión por la Esperanza, CREO, Partido Social Cristiano, Pachakutik e Izquierda Democrática.

Ante esta situación, Luis Pérez presidente barrial de Cotogchoa, opina que “los partidos políticos no hacen conciencia de que utilizar postes, árboles, paredes de instituciones públicas no está permitido por la ley”. A pesar de las ordenanzas que regulan y les prohíben que hagan esto, “los partidos no han hecho caso a ello y han usado el espacio público violando de esta manera las ordenanzas municipales”