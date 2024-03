Procesión en Quito: feligreses pidieron por la reducción de la violencia en Ecuador

Ni la lluvia de momentos ni el frío limitaron la llegada de los devotos que participaron en la masiva procesión Jesús del Gran Poder, que se desarrolló desde las 10:00 del 29 de marzo de 2024 en el Centro Histórico de la capital. Entre las principales peticiones de los feligreses invocaron salud, seguridad y que disminuya la violencia en Ecuador.

Jinsonp Fernández, de 44 años, llegó temprano al Colegio San Andrés donde se cambió para lucir el traje de cucurucho. Comenzó a asistir a la procesión penitencial desde que su hijo de 5 años enfermó, él ahora tiene 24. "Salgo porque hice una promesa a Jesús del Gran Poder porque mi hijo se encontraba delicado de salud y dije hasta cuando me den las fuerzas. Es algo gratificante", afirmó. Enfatizó en que la ciudadanía no se debe dejar hundir por las mafias: "Tenemos que luchar contra la delincuencia y tanta corrupción, tenemos que ser más fuertes", señaló aunque lamentó que la gente no haya madrugado como en anteriores años. En la mañana, las personas se concentraron a medida que cesaba la lluvia.

(Lea también: Con resguardo policial, se desarrolla procesión Jesús del Gran Poder en Quito)

Entre los primeros que concurrieron a recibir la vestimenta lila estaban Pilar Cobo, Patricia Rodríguez y Jorge Cevallos. Rodríguez cargaba un rosario grande en sus manos, pidió “por la situación del país y fuerza para seguir adelante”. Jorge Cevallos abogó por la fe frente al contexto de violencia: “Es lamentable la situación que está pasando el país. Aquí estamos para rezar por todos, es penitencia pero también agradecimiento”. 1.500 personas se inscribieron para representar personajes religiosos.

#ViernesSanto Voluntarios de Jesús de Gran Poder, explican la planificación de seguridad que se despliega dentro y fuera del Convento Franciscano por la procesión. https://t.co/GvR6ulP7BV — Diario Expreso (@Expresoec) March 29, 2024

“Hay una reflexión sobre la violencia y tantas cosas malas que están pasando en el mundo, quizá con esta unión de la comunidad, de las autoridades civiles y eclesiásticas el mundo cambie. Lo único que pido es la paz (para Ecuador), que ya termine lo malo”, expresó un adulto mayor que esperaba el paso de la imagen de Jesús del Gran Poder por la calle Simón Bolívar. Con lágrimas en los ojos, la devota Mónica Espinoza dijo que acudió para hacer un pedido especial por la salud.

Para Jaime Zhindon, guardián del Convento de San Francisco, cada año aumenta más la fe y se incrementa el número de asistentes a la procesión: “Será porque confiamos en Dios y más que todo para pedir por la paz de nuestro país. Dios puede tocar el corazón de aquel joven que equivocadamente comente crímenes”.

Desde hace 15 años, Freddy Gallardo va a la procesión. Este Viernes Santo también acudió al rezo de las estaciones que se desarrolló en el patio del Claustro de San Francisco. “Este año quisiera pedir por la paz de todo el país, se debería tomar medidas más fuertes y permanentes para poder controlar la ola de violencia”, sugirió.

El evento religioso contó con un operativo especial de seguridad debido a que está vigente el estado de excepción. Para todo Quito se designaron 3.855 servidores policiales que estarán activos durante el feriado de Semana Santa. Óscar López, gerente general subrogante de Quito Turismo, destacó la importancia de la procesión. El movimiento de turistas genera movimiento económico y por eso se coordina la seguridad con la Policía, argumentó.

EL DETALLE

La empresa municipal Quito Turismo espera que esta semana de feriado lleguen más de medio millón de visitantes al Centro Histórico de la capital para dinamizar la actividad comercial.

EL DATO

Este sábado, 30 de marzo, a las 08:00 se desarrollará el viacrucis al interior de la iglesia de San Francisco. A las 15:00 habrá la procesión de la Soledad de María en el barrio San Marcos.

Desde temprano, decenas se congregaron en el Centro Histórico de #Quito, para participar en la procesión Jesús del Gran Poder. La tradición religiosa, con 63 años de historia, inició a pesar de la lluvia y el frío. https://t.co/JY8dTGf2UD — Diario Expreso (@Expresoec) March 29, 2024

