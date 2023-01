Empresarios del sector turístico mencionan que una ordenanza está complicando la apertura de negocios en el sector de La Mariscal (centro-norte de Quito), una de las zonas más emblemáticas de la capital que no ha vuelto a ser la misma tras la pandemia de la COVID-19. Mauricio Marín, secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda del Municipio de Quito, habla sobre la situación y del origen de la ordenanza. Además, de un plan de reactivación del sector.

¿Cuáles son los alcances de la ordenanza de la que hablan los empresarios y administrador zonal?

Sí hay un problema normativo, pero no es un problema de la ordenanza que se está citando. Se está citando el Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial, que no establece norma. Y también se cita el Plan de Uso y Gestión de Suelo que se aprobó en 2021 y entró en vigencia en 2022, y es la norma macroactual de la ciudad. Pero es necesaria la aclaración: que no es esta ordenanza que creó las instancias que tenemos en la actualidad.

¿Cuándo inició este problema normativo?

Primero se citaba que una ordenanza de 2021 creaba la figura de preexistencia y para poder abrir un negocio se tiene que recurrir a una persona que tiene esa licencia. Eso no tiene que ver con esta ordenanza. La preexistencia se crea normativamente en el 2011. Ya llevamos más de 11 años de que existe esa figura. Se crea la figura para dar seguridad jurídica a las empresas en zonas industriales y en 2016 se amplía para usos comerciales.

¿Pero qué pasó con la ordenanza de 2021? ¿No logró resolver esos problemas? Se dice que dos bares no pueden funcionar en un mismo edificio.

Eso estaba en la de 2016. En 2021 se asume esas normas de 2016. No es que se crea esas normas en 2021. La ley actual dice que se puede hacer planificación específica para algunos sectores y justamente el Municipio, en 2022, ya con nueva legislación, inició para el sector de La Mariscal y La Floresta legislaciones específicas para la zona. En noviembre pasado la Asamblea Nacional aprobó una ley reformatoria que le permite a los municipios realizar adecuaciones a sus planes. En ese contexto, esta Secretaría envía a la Comisión de Uso de Suelo (del Concejo) una modificatoria y ahí se resuelve este tema de La Mariscal.

¿Qué posición ha adoptado el Concejo ante su planteamiento?

La Comisión ha sido muy abierta porque todos estamos conscientes que ante la pandemia el sector ha estado en crisis. Muchos negocios perdieron las preexistencias en la pandemia y ahora quieren reabrir y se han visto imposibilitados. Sí es necesario cambiar esa normativa histórica de Quito. Se manda un nuevo proyecto de ordenanza para solventar esos temas. Ese proyecto tiene informe favorable de comisión y pasaría a primer debate.

¿Cree que pueda lograr que se apruebe? Su administración está de salida.

Es un problema tan evidente. El problema de La Mariscal es de más de diez años y creo que no encontremos oposición para resolverlo.