He sido enfático: no permitiré que se afecte la confianza y credibilidad de la obra más importante de la ciudad: el Metro. He convocado, inmediatamente, a que Metro de Quito, operador y consorcio CL1 expliquen por qué fallaron las pruebas con cobro y la suspensión de las mismas. pic.twitter.com/pxlkcSkbfD