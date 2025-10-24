Policía desarticula banda familiar dedicada al robo de autopartes en Quito

La Policía Nacional desarticuló una banda delictiva dedicada al robo de autos y autopartes en diversos sectores de Quito, gracias a un operativo denominado Apolo 9, informó el coronel Jaime Ruales, comandante de la Zona 9.

Sectores afectados y modus operandi

Los delincuentes operaban principalmente en los sectores de Kennedy, Jipijapa, Universidad y La Mariscal. Según las autoridades, la organización estaba conformada por familiares directos, entre padres, hijos y cuñados, quienes coordinaban sus actividades criminales de manera sistemática.

El coronel Ruales detalló que la banda perfilaba vehículos estacionados en lugares vulnerables, como calles transversales de los sectores mencionados. Dos integrantes cumplían la función de “campaneros”, vigilando que nadie los descubriera, mientras que los otros familiares se encargaban de desmantelar y sustraer accesorios de los vehículos.

Detenidos y antecedentes

En el operativo fueron capturados cuatro integrantes, entre ellos dos mayores y dos menores de edad:

Manuel, 35 años: campanero, con antecedentes por robo entre 2018 y 2022.

Christian, 34 años: conductor del vehículo usado para los robos, registra siete antecedentes por tenencia de armas, tráfico de sustancias y robo.

Ariel, 17 años: campanero, con antecedentes previos.

Menor de 16 años: encargado de desmantelar las piezas de los autos, con antecedentes.

Evidencias recuperadas

Durante el operativo, la Policía incautó un vehículo utilizado por la banda para trasladarse, otro desmantelado que fue reconocido por su propietario, accesorios robados como bobinas, memorias de vehículos y retrovisores, así como herramientas especializadas para desmantelar autos, incluyendo llaves maestras.

El coronel Ruales destacó que la coordinación familiar y la especialización de los integrantes hacían de esta banda una organización particularmente activa y peligrosa. Las investigaciones continúan para determinar si existen más víctimas y otros integrantes vinculados a la red.

