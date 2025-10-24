Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

detenidos por robo de autopartes
Operativo Apolo 9: Policía desarticula banda dedicada al robo de autopartes en Quito.cortesía Policía

Policía desarticula banda familiar dedicada al robo de autopartes en Quito

Quito: familia desmantelaba autos en Kennedy, Jipijapa y La Mariscal

La Policía Nacional desarticuló una banda delictiva dedicada al robo de autos y autopartes en diversos sectores de Quito, gracias a un operativo denominado Apolo 9, informó el coronel Jaime Ruales, comandante de la Zona 9.

Le invitamos a que lea: El Belén Encantado regresa a Quito con efectos y figuras en movimiento

Sectores afectados y modus operandi

Los delincuentes operaban principalmente en los sectores de Kennedy, Jipijapa, Universidad y La Mariscal. Según las autoridades, la organización estaba conformada por familiares directos, entre padres, hijos y cuñados, quienes coordinaban sus actividades criminales de manera sistemática.

Decomiso drogas Quito

Golpe al microtráfico en Quito: hallan centro de acopio de droga en La Roldós

Leer más

El coronel Ruales detalló que la banda perfilaba vehículos estacionados en lugares vulnerables, como calles transversales de los sectores mencionados. Dos integrantes cumplían la función de “campaneros”, vigilando que nadie los descubriera, mientras que los otros familiares se encargaban de desmantelar y sustraer accesorios de los vehículos.

Detenidos y antecedentes

En el operativo fueron capturados cuatro integrantes, entre ellos dos mayores y dos menores de edad:

Manuel, 35 años: campanero, con antecedentes por robo entre 2018 y 2022.

Christian, 34 años: conductor del vehículo usado para los robos, registra siete antecedentes por tenencia de armas, tráfico de sustancias y robo.

Ariel, 17 años: campanero, con antecedentes previos.

Menor de 16 años: encargado de desmantelar las piezas de los autos, con antecedentes.

RELACIONADAS

Evidencias recuperadas

Durante el operativo, la Policía incautó un vehículo utilizado por la banda para trasladarse, otro desmantelado que fue reconocido por su propietario, accesorios robados como bobinas, memorias de vehículos y retrovisores, así como herramientas especializadas para desmantelar autos, incluyendo llaves maestras.

El coronel Ruales destacó que la coordinación familiar y la especialización de los integrantes hacían de esta banda una organización particularmente activa y peligrosa. Las investigaciones continúan para determinar si existen más víctimas y otros integrantes vinculados a la red.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Orense vs. Universidad Católica: fecha, horarios y cómo ver EN VIVO | LigaPro 2025

  2. ¿Luisa González podría ser candidata a asambleísta constituyente? Esto dijo

  3. EN VIVO Orense vs Universidad Católica por LigaPro 2025: Detalles y alineaciones

  4. Milan vs Pisa: ¿Por qué Pervis Estupiñán no está ni en el banco de suplentes?

  5. Chofer de bus, el trabajo más peligroso en Perú por la ola extorsivas

LO MÁS VISTO

  1. ¿El próximo viernes 31 de octubre será feriado en Ecuador?

  2. Operativo policial en La Joya: Esto encontraron en seis viviendas

  3. Paro nacional en Ecuador: el ganador está donde menos lo imaginamos

  4. Ley de Daniel Noboa permitió que Bananera Noboa salde su deuda millonaria con el SRI

  5. Un Airbnb y un disfraz: así cayó Andreína Lamota, hija de abogada asesinada en Sauces

Te recomendamos