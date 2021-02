Quito: El plan 'Hoy no circula' entró en vigencia

Nuevas reglas para la movilidad en la capital. Hoy a las 06:00 entró en vigencia una nueva extensión del plan ‘Hoy no circula’, que limita la circulación de vehículos según el último dígito de la placa en los días laborales de la semana.

Para esta extensión de la normativa, que regirá hasta el próximo 31 de marzo, las regulaciones funcionarán de lunes a viernes de 06:00 a 20:00.

Los transportes alternos, el futuro de la capital Leer más

Se establece de la siguiente manera: los lunes y viernes no podrán circular los autos terminados en los dígitos 1 y 0; los terminados en 2 y 3 no podrán salir los lunes y martes; los martes y miércoles no habrá movilidad para las placas terminadas en 4 y 5; la restricción los miércoles y jueves es para las que finalizan en 6 y 7; y finalmente las terminadas en 8 y 9 no podrán salir los jueves y viernes.

Habrá libre movilidad los sábados, domingos y feriados en todo el Distrito Metropolitano de Quito.

Los conductores de motocicletas utilizarán como referencia el último dígito de la placa, sin tomar en cuenta con qué letra termine.

Desde las 07:00 se llevaron a cabo cuatro mega operativos para controlar que se respeten las normas en las principales vías de la ciudad. Desde hoy también vuelven a entrar en funcionamiento los salvoconductos otorgados por la secretaría de Movilidad.