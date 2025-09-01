Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Trafico en Quito
La medida vial se suma a otras aplicadas para reducir la congestión vial frente al retorno a clases.ANGELO CHAMBA

Pico y placa en Quito | 1 de septiembre: controles en la tarde por retorno a clases

Conoce cómo funcionarán las restricciones vehiculares en la capital y evita sanciones

El sistema de restricción vehicular conocido como Pico y Placa en Quito se mantendrá vigente el lunes 1 de septiembre de 2025, con horarios de aplicación en las primeras horas de la mañana y en la tarde-noche. Esta medida busca descongestionar la ciudad en los momentos de mayor circulación vehicular.

RELACIONADAS

Ese día, que cae en lunes, estarán restringidas para circulación los autos y motos cuyas placas terminan en 1 y 2, conforme al cronograma habitual de días y placas.

Los horarios del pico y placa

El Pico y Placa comenzará en la mañana desde las 06:00 hasta las 09:30, y por la tarde se retomará desde las 16:00 hasta las 20:00.

Para facilitar el flujo vehicular, se activarán contraflujos en cuatro vías principales: 

  • En la avenida Velasco Ibarra, sentido sur-norte de 06:00 a 08:30, y sentido norte-sur de 17:00 a 19:00.
  • En la autopista General Rumiñahui, sentido Cuscungo–El Trébol de 06:30 a 08:30
  • El Trébol–Cuscungo de 16:30 a 19:30
  • En la avenida Mariscal Sucre, desde San Diego al tramo Universitaria de 06:30 a 08:00 y a la inversa de 16:30 a 18:00; y en el túnel Guayasamín
  • De Oswaldo Guayasamín y Simón Bolívar a 6 de Diciembre por la mañana (07:00–08:30), y en sentido contrario por la tarde (16:00–19:30)

Las sanciones económicas por incumplir el Pico y Placa son: 70,50 dólares (15 % del Salario Básico Unificado) en la primera infracción; 141 dólares (30 %) en la segunda; y 235 dólares (50 %) en la tercera y siguientes.

Desde la aprobación de reformas recientes, ya no se permite la retención del vehículo durante el incumplimiento; se sanciona únicamente con la multa, que puede ser pagada con dinero o mediante trabajo comunitario equivalente (10 dólares por cada hora de labor).

Controles por el regreso a clases

Con el regreso a clases, se intensificarán los controles especiales en zonas escolares para garantizar la seguridad vial. Para ello, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementará controles de movilidad y seguridad vial, incluyendo operativos en centros comerciales, papelerías y zonas escolares. 

RELACIONADAS

Además, supervisará el transporte escolar para verificar permisos de operación y el estado de las unidades, y se realizarán trabajos de señalización vial. También se implementará el servicio "Expreso Escolar" con buses monitoreados para garantizar un transporte más seguro y ordenado para los estudiantes.

En paralelo, habrá operativos adicionales de concientización y control, con personal señalizando rutas alternas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Caso Pendrive: Acción de protección contra el CPCCS por inadmisión de impugnaciones

  2. Estos son los semifinalistas confirmados del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos

  3. Convocatoria para "marcha del pendrive" llegó al Consejo de Participación

  4. Acuerdo Ecuador-Corea del Sur 2025: estos son los productos que bajarán de precio

  5. China invirtió más de mil millones en Ecuador en 24 años: ¿qué proyectos impulsó?

LO MÁS VISTO

  1. Mundial de Desayunos de Ibai: último día para que Ecuador derrote a Perú, vota aquí

  2. Mundial de Desayunos Ibai Llanos: ¿Quién ganó entre Ecuador y Perú?

  3. Aquiles Álvarez sobre nuevo paso elevado en Urdenor: "Acabará con un dolor de cabeza"

  4. Úrsula Strenge y su hija Camila volvieron a casa en Guayaquil

  5. ¿La pelea Estados Unidos vs Venezuela podría impactar a Ecuador?

Te recomendamos