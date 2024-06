Periodista denuncia acoso por parte de un policía en el Metro de Quito

Una periodista denunció en redes sociales haber sido víctima de acoso sexual por parte de un policía en el Metro de Quito el pasado 11 de junio.

La joven relató en su cuenta de X (antes Twitter) que mientras se encontraba sentada esperando el tren, un policía comenzó a grabarla de espaldas con su teléfono celular. Al percatarse de lo que ocurría, la periodista confrontó al agente, quien bajó rápidamente el teléfono y se alejó del lugar.

Indignada por lo sucedido, la periodista acudió al servicio al cliente del Metro de Quito para denunciar el hecho. Sin embargo, según su relato, el personal del metro le indicó que debía presentar una denuncia formal en la Fiscalía General del Estado, ya que el acosador era un servidor público.

En su publicación, la periodista cuestionó la ineficacia del sistema de justicia y expresó su preocupación por la cantidad de otras personas que podrían haber sido víctimas del mismo policía. "De verdad creen que eso pueda llegar a algo?", se preguntó. "Ese 'ser humano' a cuánta gente no habrá grabado de la misma manera, ¿con qué fin? No lo sé, aprovechándose del trabajo que tiene... lo cierto es que no deberíamos pasar por estas cosas. Nadie", lamentó.

La denuncia de la periodista generó gran revuelo en las redes sociales y pronto llegó a oídos de las autoridades. La Policía Nacional se puso en contacto con la joven para iniciar las investigaciones correspondientes. Por su parte, la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito también se pronunció sobre el caso y aseguró que se encuentran trabajando en conjunto con las autoridades para esclarecer los hechos y tomar las medidas necesarias.

Protocolo Cero Acoso

La empresa Metro de Quito también recordó que cuenta con un "Protocolo para atención de incidencias de acoso y violencia sexual" como parte de la estrategia "Cero Acoso".

Este protocolo establece métodos de respuesta, espacios seguros para las víctimas de violencia en las estaciones del metro y mecanismos de articulación con la Policía Metro, la Agencia Metropolitana de Control y la Unidad Patronato San José para atender de manera eficiente los casos que se reporten.

