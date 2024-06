Quito: Críticas sobre eutanasia llegan al Concejo; UBA defiende los procesos

La polémica en torno a los procesos de eutanasia en la Unidad de Bienestar Animal (UBA) continúa. Ante las denuncias de ciudadanos, la Comisión de Salud del Concejo Metropolitano pidió este 12 de junio de 2024 la comparecencia de Karina Pisco, directora de la entidad.

En su intervención, Pisco defendió los procesos y señaló que hay una especie de mala intención en publicaciones que circulan en redes sociales. Se refirió a dos casos, el primero el de un supuesto albergue ubicado en Conocoto que tenía a animales de compañía en malas condiciones. Según dijo la funcionaria, su estado era crítico y a cinco de ellos se realizó la eutanasia.

En el otro caso, en Carapungo, 22 perros pitbull eran adiestrados para pelear, aseguró. Los animales fueron retirados y posteriormente eutanasiados. A la tutora se le impuso una multa de más de $ 6.800 por faltas leves graves y muy graves.

Pisco señaló que se procedió con la eutanasia debido a que los animales fueron criados para matar y no es posible rehabilitarlos. En total, en los dos casos, se practicó la eutanasia a 27 animales.

En la sesión de este miércoles estaba prevista la intervención de nueve activistas, sin embargo, se suspendió por las marchas en contra de la eliminación de los subsidios, en el centro.

Eso no impidió que en la parte exterior del la sala de sesiones del Concejo haya un enfrentamiento entre grupos de animalistas y quienes cuestionan los procesos de eutanasia.

Para Cristina Jaramillo, de la fundación Rafa, tener un animal en condiciones deplorables o verlo morir, no es digno. “Nosotros estamos con el animal hasta el último momento y la UBA nos ha acompañado”, dijo.

De su parte, Ramiro Tamayo, presidente de la fundación Una pata de Esperanza, aseguró que la entidad municipal no cuenta con los equipos necesarios y aseguró que los procedimientos no están apegados a lo que dicta la normativa. Sobre los casos mencionados, aseguró que no se ha llevado el debido proceso.

Al finalizar la sesión, Pisco recalcó que la decisión de aplicar la eutanasia nunca se toma a la ligera y aseguró que se sigue un protocolo que consta en el Código Municipal, que determina cuándo no hay la posibilidad de recuperación del animal.

El concejal Andrés Campaña, presidente de la Comisión de Salud, señaló que van a seguir procesando las inquietudes de la ciudadanía y verificar que se cumpla con la normativa.

