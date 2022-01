Pasaje a $ 0,35 se cobra solo en 12 operadoras urbanas

Es una pregunta recurrente hacia al conductor de un bus en estos tiempos: ¿cuánto cuesta el pasaje? Quien interroga es un ciudadano que no toma usualmente esa unidad de transporte público durante su recorrido habitual y que no alcanzó a leer en el parabrisas la información. Esto debido a que no todas las operadoras han logrado cumplir con los parámetros para que sea autorizada el alza.

En abril de 2021 la compañía de transporte Guadalajara S.A. se convirtió en la primera operadora de bus urbano en Quito en cobrar 35 centavos del pasaje. Lo hizo luego de aprobar los parámetros que exigen este proceso. Desde entonces hasta este enero de 2022 se han sumado solo 11 cooperativas más: Disitran S.A., Victoria, 6 de Diciembre, Latinos, Mariscal Sucre, Termas Turis, Quitumbe, Empresa de Pasajeros, Bellavista, Reino de Quito y Águila Dorada. Sin embargo, siguen pendientes todavía 41 operadoras.

La principal razón porque estas cooperativas aún no terminan el proceso ni logran ser calificadas se debe a que la plataforma que recepta la información satelital de las unidades no pertenece al Municipio y no tiene la capacidad que se necesita, explicó Jorge Yánez, presidente de la Unión de Operadoras de Transporte Urbano de Quito.

“La plataforma que está al servicio de la Secretaría de Movilidad está en comodato, no pertenece al Municipio y tiene determinadas limitaciones. Es decir, no tiene los puestos de recepción para que pueda abastecer a todas las operadoras”, dijo Yánez.

Listado de cooperativas que incrementaron la tarifa del pasaje urbano. Expreso

EXPRESO conversó con el secretario de Movilidad, Ricardo Pozo. Se le consultó sobre cuál sería el principal factor por el que el resto de operadoras de transporte urbano no ha incrementado su tarifa. Comentó que la situación “varía de acuerdo a la operadora, al estado de las unidades y depende de los procesos de modernización que han tenido en la flota”. Pozo explicó, además, que la calidad del servicio y buen trato al pasajero que brindan los conductores -parte de los 28 indicadores- no se logra cumplir en su totalidad. “En la práctica que se da a diario muchas veces no lo cumplen, o lo cumplen con decir que aprobé el curso que es virtual. Realmente estamos exigiendo que estos cursos se den y los choferes estén preparados para este tipo de acciones”.

El anterior jueves, los representantes de la transportación urbana se reunieron con el Cabildo y se les garantizó agilizar el proceso para que más operadoras puedan completar los parámetros para incrementar el pasaje. Se prevé que para próxima semana se apruebe el alza del pasaje a $ 0,35 a nueve cooperativas más.