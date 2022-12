Los padres se organizan para dar seguridad en los colegios

Lucía Piedra y Anabel Acosta llegaron a las 06:30 a la garita de control del colegio Alfonso del Hierro, al norte de Quito. Con premura, ellas se pusieron chalecos, tomaron dos letreros con el ‘pare’, un par de conos y corrieron hacia la parte exterior para ayudar a los más pequeños a cruzar la calle. Ambas son madres de estudiantes de dicha institución educativa y tuvieron que cumplir con su turno en la brigada de seguridad. Durante 30 minutos, lidiaron con el tráfico y el apuro de los niños por ingresar a clases.

Claro, no eran las únicas. Minutos después llegaron cuatro padres de familia más. Dos se fueron a la puerta trasera del colegio y los otros dos recorrieron la manzana para vigilar que no existan asaltos o intento de venta de drogas.

Cerca de las 07:00 terminó la primera parte de su tarea. La misión terminaba al mediodía, cuando debían volver para cumplir las mismas funciones.

Este concepto ya está consolidado en algunos centros de estudio de la capital. La organización es sencilla. Los encargados del orden de estas brigadas son los profesores. El que está de turno delega a los padres de familia de su curso para que vayan un solo día, en los dos horarios, a vigilar la seguridad.

Y aunque parezca una tarea algo sencilla, siempre se presentan algunos contratiempos.

Por ejemplo, Lucía Piedra casi recibe un golpe de un auto que no quiso frenar para que los chicos crucen la calle. “Me sentí incómoda. Merezco respeto, pero nada. Puse el letrero para que se detenga y el carro avanzó como si nada. Tuve que hacerme a un lado y frenar a los niños para que no pase nada”, lamentó.

Realidad. El tráfico alrededor de las instituciones educativas es pesado a la hora de entrar o salir. Ángelo Chamba

Acosta se solidarizó con su compañera y reclamó al chofer del auto. Después de todo, el tráfico es tan denso en la zona que no avanzó más de veinte metros y tuvo que detenerse nuevamente. “Estoy con iras porque no miden lo que puede pasar, pero hay que seguir adelante porque es la seguridad de nuestros hijos. Esta zona es complicada y no podemos confiarnos”.

Ellas fueron las únicas que volvieron al mediodía. Los otros padres justificaron su inasistencia porque debían atender asuntos de sus respectivos trabajos.

“Generalmente sí vienen los padres, porque es un compromiso que hicimos entre todos. Pero algunos también deben ir a sus trabajos, porque no estamos como para arriesgar el puesto”, señaló Piedra.

Esta fórmula se repite en otras instituciones. Por ejemplo, Miguel Flores es profesor y trabaja en la Unidad Educativa Roberto Arregui Moscoso. Allí se organizan los padres para dar una mano a los estudiantes. “Delegamos a los padres de familia en orden de lista, dependiendo de los cursos que estén de turno. Hay mucho entusiasmo porque entienden que es por los chicos, por su bienestar”, indicó.

En la escuela El Quiteño Libre, los padres tienen una función adicional. En la puerta de salida arman un cuadrado donde los más pequeños esperan la llegada de sus representantes.

De esa manera, se aseguran de que cada niño sea entregado en las manos de sus familiares, explica el profesor Édison Pilatuña.

En este lugar también se arman rondas en los accesos para dar seguridad a los grandes.

Y aunque no hay cifras oficiales sobre la reducción de robos alrededor de los colegios, los padres reconocen que se sienten más tranquilos desde que existen estas brigadas.