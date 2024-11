Quito: Pabel Muñoz se pronuncia tras atropello fatal a ciclista en Tababela

Tras el trágico atropellamiento de un ciclista en la localidad de Tababela, en el oriente de Quito, el alcalde de la ciudad, Pabel Muñoz, expresó su indignación y consternación en las redes sociales. El funcionario se mostró profundamente afectado por el aumento de muertes de ciclistas en la capital debido a la falta de respeto en las vías.

A través de su cuenta de X , Muñoz señaló: "Estoy indignado y muy consternado por la muerte de ciclistas en nuestra ciudad debido a atropellamientos". En su mensaje, el alcalde hizo un llamado urgente a la responsabilidad tanto de los conductores como de los ciudadanos: "No podemos seguir perdiendo vidas por falta de respeto en las vías. Por ello los controles son necesarios, pero no es suficiente. Sin responsabilidad ciudadana, sin que todos entendamos cuánto importa cada vida, no vamos a lograr nada".

Estoy indignado y muy consternado por la muerte de ciclistas en nuestra ciudad debido a atropellamientos.



No podemos seguir perdiendo vidas por falta de respeto en las vías. Por ello los controles son necesarios, pero no es suficiente. Sin responsabilidad ciudadana, sin que… pic.twitter.com/SZAXatsX12 — Pabel Muñoz L. (@pabelml) November 9, 2024

Pronunciamiento de la AMT

Este pronunciamiento de Muñoz fue acompañado de un mensaje similar de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), que también expresó su preocupación por el hecho. La AMT emitió un comunicado en el que reafirmó su compromiso con la seguridad vial y reiteró su postura sobre la importancia de respetar las normas de tránsito.

"Las vías no son pistas de carreras", destacó la AMT, que también se solidarizó con las familias y amigos de los ciclistas fallecidos en la capital. La entidad informó que continuará con los operativos de control de velocidad y las campañas de concienciación para promover la seguridad en las calles.

"Nos solidarizamos con las familias de los ciclistas fallecidos en la capital. Las vías no son pistas de carreras. Con responsabilidad y empatía, contribuyamos todos para evitar más muertes", concluyó el comunicado de la AMT.

📢 #Comunicado | Nos solidarizamos con las familias de los ciclistas fallecidos en la capital. 🖤



Las vías no son pistas de carreras. Con responsabilidad y empatía, contribuyamos todos para evitar más muertes.



Con un entorno más seguro para todos. 🚴‍♀️🚶‍♂️

☀️ #CadaVidaCuenta pic.twitter.com/oGO3AEYLKS — AMTQuito (@AMT_Quito) November 9, 2024

Este nuevo incidente subraya la creciente preocupación por la seguridad de los ciclistas en Quito, especialmente en áreas periféricas como Tababela, donde las carreteras pueden ser más peligrosas debido a la velocidad de los vehículos y la falta de infraestructura adecuada para los usuarios de la bicicleta.

