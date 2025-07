Obras detenidas por escasez de asfalto agravan estado vial en Quito

La paralización de las obras de mantenimiento vial en Quito ha encendido las críticas tanto de la ciudadanía como de expertos. La escasez de asfalto, producto del incendio en la Refinería de Esmeraldas el pasado 26 de mayo, ha obligado a suspender 47 frentes de obra y detener el trabajo de 30 cuadrillas de bacheo en distintos puntos de la capital.

Uno de los sectores afectados es la avenida Galo Plaza Lasso, donde los trabajos de mantenimiento se iniciaron, pero solo se asfaltó el tramo central. “La vía luce nueva en el centro, pero los carriles laterales están llenos de grietas, huecos y baches”, reclama María Augusta Vivas, vecina del sector. La situación ha generado molestias, ya que los vehículos deben esquivar obstáculos, lo que representa un riesgo permanente.

Una problemática similar se observa en otros sectores. En un recorrido realizado por EXPRESO en las calles Machala y Flavio Alfaro, al norte de la ciudad, se evidenció un enorme hueco que atraviesa los dos carriles, lo que genera complicaciones para los conductores. María Guaycha, moradora de la zona, señala que este bache apareció hace más de tres meses sin recibir atención. A pocas cuadras, otro hueco en la Flavio Alfaro ha causado al menos dos accidentes, especialmente a motociclistas. En la Gaspar de Villarroel e Isla Isabela también se reporta un bache de gran tamaño que obstaculiza la movilidad.

El alcalde Pabel Muñoz reconoció este 1 de julio de 2025 que el plan de rehabilitación vial de Quito enfrenta una paralización parcial debido al desabastecimiento nacional de asfalto. “No tener asfalto va en detrimento de una de las principales demandas de los quiteños”, dijo el burgomaestre, quien anunció que la dotación podría retomarse en agosto. Mientras tanto, el Municipio ha priorizado tareas como adoquinado y mantenimiento de parques, y convocó a una reunión técnica urgente para analizar soluciones.

Desde el ámbito académico también llegan observaciones. Un docente de la Universidad Internacional del Ecuador criticó la falta de planificación del Municipio. “Nos exigen matricular los vehículos en buen estado, pero las vías están destrozadas. Este no es un problema nuevo. El Municipio debió tener un plan B”, sostuvo. El experto califica el estado de las vías con una nota de 4 sobre 10 y advierte que la ineficiencia en la ejecución de obras se traduce en una pérdida de tiempo y recursos.

Además, propuso alternativas técnicas, como el uso de maquinaria especializada para reutilizar el asfalto que se retira de otras calles. Según sus cálculos, hasta un 60 % del material puede ser reaprovechado. “Hay cuadrillas tapando huecos sin estudios técnicos. Eso no es solución”, lamentó.

Hubo un cambio de cronograma. Tenemos la noticia de que se estaría extendiendo hasta agosto la dotación de asfalto. Pabel Muñoz alcalde de Quito

Por su parte, el ingeniero civil Raúl Salas explicó que las empresas contratistas tienen la responsabilidad de prever la adquisición del asfalto con anticipación. “Debió contemplarse la posibilidad de importar el material. No se puede justificar que no haya obras por falta de provisión. Hay calles que llevan 30 o 40 años sin mantenimiento, pero al menos las vías principales no deberían estar abandonadas”, expresó.

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) confirmó que, debido a la falta de asfalto, se han suspendido cinco obras clave: Rehabilitación de la avenida Llira Ñan, con un avance del 47 % (inicio en abril). Rehabilitación de la avenida Oswaldo Guayasamín, con un avance del 3 % (inicio en mayo).Mantenimiento vial en la Ruta Viva, con un avance del 45 % (inicio en abril).

Mantenimiento vial de la avenida Simón Bolívar, con un avance del 95 % (inicio en marzo).Mantenimiento en los carriles laterales de la avenida Galo Plaza Lasso, que no se inició por falta de asfalto. Según la Epmmop, estas obras se ejecutan bajo procesos de contratación pública, mientras que el Municipio, a través de la Epmmop, mantiene un stock limitado de asfalto destinado a emergencias en vías de alta prioridad. En paralelo, brigadas municipales se han concentrado en calles adoquinadas, que también requieren mantenimiento urgente.

