Municipio de Quito: Informe salpica a siete ediles por posible exceso de asesores

De los siete concejales ‘salpicados’ por el informe de Contraloría que los implica en casos de nepotismo en el Municipio de Quito, solo dos contestaron.

Una lo hizo para decir que “no iba a dar declaraciones para no meter más fuego a la hoguera”. Es Soledad Benítez, quien, según el informe, solicitó la contratación de su hijo entre agosto de 2017 y octubre de 2018.

El Comité de Ética alerta sobre la contratación de personal en la Asamblea Leer más

Andrea Hidalgo accedió a dar una entrevista para explicar que cuando José Bermeo fue contratado (2019), no tenía parentesco o relación con él. Ahora es su cuñado. “Yo no he cometido nepotismo”, insistió.

Los otros implicados son Orlando Núñez, Mónica Sandoval, Fernando Morales, Amparito Narváez y Heidi Moreno.

Amparito Narváez insistió en que ella no solicitó ni por escrito ni verbalmente el nombramiento del funcionario. Agregó que él trabajó cuatro meses y renunció por un pedido verbal de ella. Indicó que ha enviado un pedido a la Contraloría para que le certifique los medios por los cuales se le notificó con la convocatoria a la lectura del informe final.

El alcalde Santiago Guarderas se pronunció la mañana del 12 de abril de 2023, en una actividad del Teatro Sucre: “De acuerdo con la ley, todo funcionario público debe hacer una declaración juramentada en la que expresamente debe determinar que no ha incurrido en ningún tipo de nepotismo”. Además dijo que esta práctica está prohibida y que el Cabildo entregará la información necesaria para que se determinen las sanciones correspondientes.

Nómina municipal: el roce con el nepotismo, a debate Leer más

El documento detalla, además, que los responsables de Recursos Humanos de la Alcaldía y de Administraciones Zonales, en sus correspondientes períodos, elaboraron informes técnicos en los que recomendaron las vinculaciones, sin una evaluación previa de las solicitudes de contratación.

En el informe de la Contraloría también se recogen las justificaciones de las concejales sobre el excesivo pago de horas extras. Señaló que los concejales son elegidos por votación popular y en sus atribuciones se incluye legislar y fiscalizar.

“No existe norma legal ni constitucional alguna que obligue al concejal a realizar acciones operativas de control de empleados o pagos de sueldos, horas extras, etc.”, fue una respuesta.