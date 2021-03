‘Mujeres abordo’, una opción de género surge en el transporte público de la urbe

Era junio de 2020. Quito a duras penas retomaba las actividades, tras meses en cuarentena y Nay Cassis se encontró en la búsqueda desesperada de algún medio de transporte para llevar a su hijo al hospital.

“Fue algo emergente, y fue muy difícil conseguir movilizarme. Me había pasado lo mismo para hacer las compras, y de paso me enfrentaba a la sensación de inseguridad de tomar cualquier taxi”, recordó.

Así nació la idea tras ‘Mujeres abordo’, una aplicación de mujeres y para mujeres que ofrece servicio de transporte.

La aplicación empezó a funcionar en noviembre del año pasado con apenas diez conductoras y hoy cuenta con setenta. Generar empleo para ellas, explica Cassis, era otro de los objetivos de la iniciativa.

“Muchas mujeres se quedaron sin empleo durante la pandemia, no solo por los recortes de personal, sino porque no tenían con quién dejar a sus hijos. Entonces no solo me propuse pensar en un transporte donde las mujeres se sintieran seguras, sino que se convirtiera en una fuente de empleo para las chicas”, explicó.

Las conductoras cumplen con estrictas verificaciones de seguridad, y el índice de usuarias que descargan la aplicación van en aumento. Al momento superan las 3.000 carreras mensuales, y han sumado el servicio de transporte fijo por contrato mensual o semanal.

“Hemos tenido una muy buena acogida, sobre todo en el rango de personas de la tercera edad que salen a sus citas médicas o a hacer compras y de chicas trabajadoras que van a la oficina”, señalo Cassis.

Este año, la meta para ‘Mujeres abordo’ es ampliar su cobertura en la capital, y unirse a través de alianzas con negocios de emprendedoras. A futuro, no obstante, esperan llevar la app a Guayaquil y Cuenca.