En el tercer día de operación comercial del Metro de Quito, los problemas continúan. Esta vez el mayor inconveniente ya no fue el cobro de pasajes en la estación de Quitumbe, en el sur de la capital, sino el arribo de los trenes que transportan a los pasajeros.

Entre las 07:40 y las 08:20 no llegaron las unidades; esto generó malestar en los cientos de usuarios que buscaban movilizarse hasta el norte de la ciudad en un lapso aproximado de 34 minutos.

El tiempo seguía transcurriendo y en el andén más y más personas esperaban la llegada de los trenes. Luis Acosta es abogado y tras esperar 30 minutos la llegada del medio de transporte subterráneo optó por salir de la estación y pagar un nuevo pasaje de $0.35 en la estación de Quitumbe del trolebús para dirigirse a su trabajo, ubicado en el sector de la Alameda.

"Si no es una cosa es la otra. Ya habilitaron más ventanillas de cobro, pero de qué sirve que ya no hayan largas filas para el pasaje si las unidades no llegan".

La molestia fue tanta que los usuarios empezaron a exigir que se les devuelva el pasaje $0.45. Frente al silencio de los funcionarios municipales, la multitud optó por impedir que los medios de comunicación realicen su trabajo, exigiendo que no se grabe lo sucedido.

"Vienen y no ayudan, para qué graban si todo sigue igual", gritó una de las personas inconformes con el servicio.

"Es un desastre. Yo estoy gastando $0.80 para movilizarme desde La Ciudadela Ibarra en alimentador hasta la estación del Metro, y como el tren no viene, pagué un pasaje en vano; Ahora debo gastar en un nuevo pasaje $0.35. En un día, solo de ida voy a pagar más de $1. Qué ineficiencia".

A esas complicaciones en el sur de Quito se sumó el cierre de la estación de El Ejido, en el centro norte, pues un tren se quedó varado, entre esta parada y La Alameda, en sentido norte- sur. Roberto Custode, gerente de operaciones del Metro, indicó en una entrevista radial que, un usuario activó un botón de emergencia lo cual bloqueó la operatividad del tren y todos los usuarios tuvieron que evacuar.

La flota total de trenes del Metro de Quito es de 18 vehículos, sin embargo, únicamente operan seis. A esto se suma que la operatividad actual no es todo el día, sino en franjas horarias: de 07:00 a 10:00, en la mañana y de 16:30 hasta las 19:30, en la tarde noche. Finalmente, de las 15 paradas construidas, están habilitadas 10.