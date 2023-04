Hace unos días, el burgomaestre saliente de Quito, Santiago Guarderas, anunció que el Mercado Mayorista, uno de los centros de abastos más grandes del país, localizado en el sur de la ciudad, finalmente será intervenido tras 41 años de abandono, con un presupuesto de 3.419.249 dólares solo para el arreglo de las calles y parqueaderos.

Pero las necesidades de este importante centro de acopio de alimentos va más allá para lograr esa “repotenciación”, aseguran los comerciantes y compradores que palpan diariamente la realidad.

La inseguridad, la falta de conexiones de agua potable, servicios higiénicos, desorden en la circulación vehicular que obstruye a los peatones y la falta de infraestructura adecuada para enfrentar la inclemencia del clima son parte de los malestares que parecería no se han considerado en este proceso.

Juana Larrea tiene un puesto de verduras y frutas desde hace 12 años. Mensualmente paga 10 dólares de arriendo por unos escasos metros cuadrados que le asignaron para trabajar y confiaba hasta ayer en la seguridad privada que le brindaba la administración del mercado.

Desorden. Los carros ingresan en vías estrechas y limitan el paso peatonal. Ángelo Chamba

“Me robaron toda la uva que tenía para vender. Es la segunda vez que me asaltan y no hay a quién reclamar. Se supone que hay seguridad privada, pero son de adorno. Hablan de mejorar el mercado, pero hagan completo, deben ver por todo, no solo las calles. A los puestos nos toca hacerles mejoras y poner seguridad de nuestro bolsillo. Cobran del parqueadero, del mensual de los locales y no vemos ninguna mejora. No sabemos qué harán con la plata”, expresó molesta la comerciante.

Fabián Villacís se sumó a la queja, principalmente por el sistema de cobro del parqueadero que para este siglo es más que obsoleta.

“En el ingreso nos dan un pedazo de papel con un sello que cualquiera puede falsificar y ponen la hora de entrada. Esos papeles no tienen numeración, ninguna garantía. Los pueden votar y no registrar el pago. ¿Cómo sabemos que la plata llega al destino final?. Todo es raro, incluso esta obra de último momento. Ya cuando sale el alcalde se acuerda que ha existido el mercado. Es muy conveniente”, mencionó.

Roque Macías, otro antiguo comerciante de este gran establecimiento, concuerda con que las limitaciones que tiene el mercado van más allá del arreglo de las vías. Son necesarias, afirma, pero no solo con eso se realza este espacio representativo de la capital.

“La inseguridad es un factor que tiene en malas a los que trabajamos hasta 12 horas aquí, así como a los clientes que nos visitan. A cualquier hora del día roban y la seguridad privada ni siquiera aparece. Yo tuve que instalar cámaras de seguridad privada para resguardarme y también puse rejas. Cada arrendatario tiene que adecuar el espacio como mejor le conviene. Eso también se debe corregir. No hay la infraestructura adecuada y mucho menos las garantías para trabajar tranquilos”, aseveró el hombre.

Obsoleto. Este boleto es la garantía del ingreso del carro y el respaldo para validar el pago. Ángelo Chamba

Según la administración del Mercado Mayorista, existen 1.385 puestos, de los cuales dos están disponibles. Semanalmente trabajan 1.383 comerciantes, considerando uno por local y 400 prestadores de servicios más, entre tricicleros, estibadores y ayudantes de carga.

En promedio, los días de feria que son martes, viernes y sábado ingresan al parqueadero 8.000 vehículos aproximadamente y hasta 15.000 personas diarias.

El valor por el espacio para dejar los vehículos cuesta 50 centavos por las dos primeras horas y en adelante se cobra por hora o fracción este monto.

Comerciantes y usuarios consultados por EXPRESO manifestaron su inconformidad porque desconocen el destino de los fondos que recaudan las autoridades a través de los arriendos o del uso del estacionamiento. Montos que ingresan mensualmente.

Rusbel Jaramillo, gerente general del Mayorista, conversó con este Diario y expuso que el año pasado se recaudaron 905.000 dólares solo de arriendos, pero existe un monto por cobrar de la cartera vencida. También se contabilizó 1.270.000 dólares por el cobro de parqueaderos.

Cobran parqueadero y no se ve ninguna mejora. Deja dudas esta obra de última hora, justo cuando falta un mes para que salga de la Alcaldía se le ocurre hacerla.

Fabián Villacís - Comprador

“Los valores mencionados no se los tiene acumulados, sino que mes a mes se los usa para el pago de agua, luz, infraestructura y otras mejoras para los mismos comerciantes. El servicio de la guardianía, manejo de desechos sólidos y la desratización también son parte de”, añadió.

Sobre la inseguridad también se refirió e hizo hincapié en que están trabajando con otras entidades como Policía Nacional, Agencia Metropolitana de Control para mitigar esta dificultad.

Referente al mecanismo de cobro para el ingreso con vehículo, Jaramillo indicó que en los próximos 25 días se modernizará el sistema y se optará por tags, para garantizar el correcto registro y cobro.

“Esto es parte de la repotenciación, aunque se hará con otros fondos”, finalizó el funcionario.