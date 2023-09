¿Cómo evitar ser víctima de secuestro extorsivo?

Wilson Zapata, jefe de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (UNASE ) de la Policía Nacional, detalla a EXPRESO recomendaciones para evitar ser 'blanco' de las bandas delictivas. Según la autoridad, los secuestros extorsivos han ganado fuerza en Quito y otras ciudades del país durante los últimos meses del 2023.

TRÁNSITO

La autoridad recomienda no frecuentar carreteras que no son pobladas, o aquellas con poca iluminación.

REDES SOCIALES

Mantener bajo privacidad las actividades personales. Por ejemplo, evitar subir fotografías e historias a redes sociales del lugar que se visita constantemente y mucho menos hacerlo en el momento exacto en el que se encuentra en el lugar.

El experto en seguridad, Jean Paul Pinto, detalla que la precaución es muy importante para prevenir este tipo de ataques por parte de las bandas criminales. Es por eso que recomienda a los ciudadanos realizar cambios en las rutas para ir al trabajo o domicilio.

CIFRAS

Según datos del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 en lo que va 2023 se han reportado 459 secuestros.

Marco Garnica, subdirector general del ECU 911, detalla que las ciudades donde se registra el mayor número de secuestros son Guayaquil, Santo Domingo, Quevedo, Quito, Durán y Esmeraldas.

VÍCTIMAS

María José (Nombre protegido) relata cómo vivió 'las dos horas más largas' de su vida la noche del miércoles 21 de junio de 2023, cuando hombres armados la secuestraron para robarle su vehículo.

“Lo primero que se me vino a la mente fue gritar y pedir ayuda, pese a ello nunca fui escuchada. Sentí que me ingresaron a un vehículo y luego a una bodega, donde sacaron el rastreó satelital del carro. Me gritaban mientras me apuntaban con un arma. Sentía que moría. Finalmente me abandonaron cerca de una unidad policial", relató la víctima.

OTRAS RECOMENDACIONES

Evita mostrar signos de riqueza excesiva, como joyas costosas o vehículos lujosos, en lugares públicos.

No compartas información personal innecesaria en redes sociales que pueda revelar tu ubicación, tus bienes o tu rutina diaria.

Sé selectivo sobre la información que compartes con extraños. No reveles detalles personales a desconocidos, especialmente por teléfono o en línea.

Evita hablar sobre tus finanzas o tus bienes por teléfono o en línea.

No compartas contraseñas, códigos de acceso o información bancaria con nadie que no sea de confianza.

Sé consciente de lo que compartes en línea y con quién.

Evita publicar tu ubicación en tiempo real o detalles sobre tus planes de viaje.

Si trabajas en una posición de alto riesgo o tienes acceso a información confidencial, ten especial cuidado en no revelar detalles innecesarios sobre tu trabajo o tus actividades profesionales.

Instala sistemas de seguridad en tu hogar, como alarmas y cámaras.

Refuerza puertas y ventanas para dificultar la entrada a intrusos.

Enseña a tus hijos medidas de seguridad, como no dar información a extraños y cómo actuar en caso de emergencia.

Habla con tu familia sobre la importancia de no compartir información personal con desconocidos.

No atiendas llamadas de números desconocidos o bloqueados, especialmente si solicitan información personal o financiera.

Investiga sobre la seguridad de tu destino antes de viajar y mantente informado sobre las condiciones locales.

Si algo te parece sospechoso o te sientes incómodo, aléjate o busca ayuda de inmediato.

No te sientas obligado a ser amable o atender a personas desconocidas si te hacen sentir inseguro.

Si te enfrentas a una situación de secuestro, es preferible que las negociaciones se realicen a través de profesionales o autoridades competentes, en lugar de tratar de negociar por tu cuenta.

