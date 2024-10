Mascotas y fauna silvestre, víctimas de los incendios en Quito

A menos de un metro estuvieron las llamas de la fundación y refugio que dirige Eve Catchó desde hace más de 50 años en Bellavista. Dos semanas después del voraz incendio en Guápulo, que rápidamente se propagó a otras zonas como la González Suárez y el cerro Auqui, la huella y el olor de la ceniza persisten en el ambiente.

Como una desgracia con felicidad califica Catchó lo sucedido ese día. En la tarde, cuando fue a alimentar a los perros que están cerca a una estación de bomberos, ya le alertaron del fuego en Guápulo y que por los vientos se podía extender a Bellavista. Media hora después, el peor escenario era una realidad. Sin embargo, pudo evacuar a 18 caballos, dos burros y 29 perros. Gran parte de los animales fueron rescatados de situaciones de maltrato.

“No teníamos más opción que soltarles, ese era el riesgo que enfrentábamos, caso contrario, y al estar tan cerca las llamas, incluso podían haber muerto”, dice Catchó.

El momento de la emergencia, los caballos salieron hacia el parque Metropolitano. La mujer señala que ese lugar es muy familiar para ellos porque allí suben a diario y es en donde se realiza la equinoterapia, que es un tratamiento que usa los movimientos del animal para conseguir las respuestas deseadas en una persona, en función de su discapacidad.

“Ellos son muy inteligentes y sabían en dónde no había peligro”, agrega.

A más de la mitad de los perros del refugio también los evacuó y, al siguiente día, con paciencia y conociendo que se iban a quedar por la zona los fue a buscar uno por uno. A los otros canes, que ya son adultos y varios no pueden caminar, los subió en su camioneta y los llevó a la Casa Somos Bellavista.

Afortunadamente, menciona Catchó, ningún animal sufrió heridas de gravedad, sin embargo, varios tienen afectaciones psicológicas.

Desde el día del incendio, Dike, un pastor alemán de 15 años, no quiere salir de casa y pasa recostado en el sofá. Con su mirada, sigue atento los pasos de Eve, pero no se despega de allí. Hace dos años llegó a la que ahora es su casa desnutrido, con tumores en los testículos y sarna. La mujer lo rescató del Ilaló y desde ahí ha sido su compañero. “Ahora tiene miedo, piensa que de nuevo lo van a abandonar, por eso no quiere salir”, dice.

Atención a animales de compañía

Para otros animalitos la realidad fue distinta. Karina Pisco, directora de la Unidad de Bienestar Animal (UBA), menciona que muchas personas, en estas emergencias, se olvidan de sus mascotas. Por ello, el día que se desató el voraz incendio activaron un plan de contingencia. En Bellavista evacuaron a animales de compañía y los llevaron a la Casa Somos. Varios estaban mal por el humo y otros deshidratados.

Algunos caballos del refugio en Bellavista resultaron afectados por el humo. Foto: cortesía

En el barrio Bolaños y San Francisco de Miravalle, la situación era más crítica y varios animalitos fueron trasladados a centros especializados para recibir atención por problemas respiratorios y oculares por el humo. En total, la UBA atendió a 142 animales de compañía, 15 equinos, 30 porcinos, 132 aves de corral, 100 cuyes, 12 conejos y dos vacas.

Aves y zarigüeyas afectadas

La fauna silvestre también sufrió graves afectaciones en los últimos incendios. Al hospital Tueri de la Universidad San Francisco de Quito llegó un promedio de 10 a 15 pacientes diarios con quemaduras e intoxicados por humo. Zarigüeyas, palomas, tórtolas, halcones, gavilanes e incluso un loro cabeza azul que estaba en tenencia ilegal en una vivienda en Guápulo fueron atendidas.

Un loro llegó al Hospital Tueri con quemaduras en las alas y la cola. Foto: cortesía

Estefany Rubio, médico del hospital, indica que muchos llegaron en estado crítico y murieron. Entre ellas dos zarigüeyas con quemaduras en la cola, la cara, el vientre. Otros tantos fallecieron en los bosques donde el fuego consumió todo a su paso.

A los que sobrevivieron se les realizó un chequeo físico- clínico y, dependiendo de los hallazgos, se les hizo exámenes complementarios como analítica sanguínea, ecografías y radiografías. “La mayoría llegó por intoxicación por humo. A ellos se les colocó en cámaras de oxígeno”, menciona Rubio y agrega que se recuperan satisfactoriamente.

Desde la Secretaría de Ambiente todavía se está levantando la data y no se tiene una cifra exacta de la fauna silvestre afectada por los incendios.

